Yeni iPad Pro'nun Sahip Olacağı Özellikler Ortaya Çıktı

Apple'ın düzenleyeceği lansman ile Ekim sonuna kadar tanıtılması beklenen iPad Pro'ya dair yeni bilgiler ortaya çıkmakta.

Yeni iPad'lerin tanıtılmasına ramak kalmışken, iPad'ler ile ilgili özellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geliştirici Guilherme Rambo, Apple'ın kod dizinlerinde gezinirken iPad Pro'ya dair yeni bilgilere ulaştı. Guilherme Rambo'nun belirttiğine göre yeni iPad Pro, USB-C girişine kesinlikle sahip olacak. Aynı zamanda yepyeni bir özellik olarak; iPad Pro 4K çözünürlüğünde HDR video çıkışını USB type C portundan gerçekleştirebilecek.

Yeni iPad Pro'nun devasa bir iPhone X'a benzeyeceğini belirten Guilherme Rambo, Touch ID'nin kaldırılıp yerini Face ID'nin alacağını doğruladı. Bu da ana ekran tuşunun yeni iPad Pro'da ortadan kalkacağı ve iPhone X vâri sınırsız ekran deneyimini kullanıcılara sunacağını gösteriyor. Yeni iPad Pro ile gelecek bir diğer yenilik ise iPhone'lardan farklı olarak iPad Pro, hem yatay konumda hem de dikey konumda kullanılabilecek.

Rambo bunlara ek olarak, Apple Pen ve Airpods'un yakınlık ile eşleşme özelliği (NFC) ile iPad Pro'ya tanımlanabileceğini belirtmekte. Aynı zamanda iPad Pro'nun arka tarafına konumlandırılabilen "akıllı klavye" gibi aksesuarlar için yeniden tasarlanmış bir manyetik konnektör bulunacak.

Apple'ın gerçekleştireceği Ekim Lansmanı ile tanıtılacak iPad Pro, şimdiden kullanıcılar arasında merak uyandırdı. Sınırsız ekranın getireceği deneyim kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.