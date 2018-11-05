Yeni iPad Pro'nun Rengarenk Duvar Kağıtları Yayınlandı

Apple'ın iPad Pro için sunduğu duvar kağıtları, resmi olmayan bir kaynak tarafından kullanıma sunuldu.

Apple, her yeni cihaz için bizlere ilgi çekici duvar kağıtları sunmakta. Ancak kısa süre önce iPad Pro için gelen bu yeni duvar kağıtlarını çevrimiçi yayınlayan taraf Apple değil, aman dikkat. Bir Apple kullanıcısı, bu yeni duvar kağıtlarını internet sitesi üzerinden yayınlamış. Toplamda 8 adet yeni duvar kağıdı yayınlanmış durumda ve bu görseller 3208x3208 çözünürlükte.

Tasarımlar, son zamanlarda çok popüler olan 'sulu boya' izleri gibi görünüyor. Apple, benzer tasarımları yeni tanıttığı iPhone'lar için de kullanmıştı ve görseller büyük beğeni toplamıştı.

Sizin favoriniz hangisi?

Görselleri yüksek çözünürlükte indirmek isterseniz, buraya tıklayarak dilediğiniz duvar kağıdına erişebilirsiniz. Ancak duvar kağıtlarının siz indirmeden önce kaldırılma ihtimali olduğunu da belirtmekte fayda var.