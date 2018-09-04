Yeni iPhone'lar, 7nm İşlemcilerden Güç Alacak

Apple'ın yeni A12 işlemcileri, TSMC'nin 7nm süreci ile üretildi. Bu da yeni iPhone'ların 7nm işlemci kullanan ilk akıllı telefonlar olacağı anlamına geliyor.

Apple, gelecek hafta düzenleyeceği etkinlik ile birlikte 2018 model iPhone’larını tüketicilerin beğenisine sunacak. Yeni iPhone modelleri, sahip oldukları tasarım ve özelliklerin yanı sıra işlemcileri ile de diğer rakiplerinden ayrılacaklar.

2018 model iPhone’lar Apple’ın yeni A12 işlemcisinden güç alacak. A12 işlemcisi, TSMC’nin 7nm süreci ile üretildi. Doğal olarak 2018 model iPhone’lar, 7nm işlemci kullanan dünyanın ilk akıllı telefonları olacaklar.

7nm işlemci neden önemlidir?

İşlemciler, tek bir parça gibi görünseler de farklı birimlerden oluşmaktadırlar. 7nm süreci ile üretilen işlemcilerde birimler birbirlerine daha yakın olurlar. Böylece birimler arasındaki iletişim hızlanırken enerjiden de tasarruf sağlanır.

Aslına bakacak olursanız Huawei, kendi 7nm işlemcisi olan Kirin 980’i çoktan tanıtmış durumda. Fakat Kirin 980 işlemcisini ilk kullanacak cihazlar olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, Ekim ayında tanıtalacağından 7nm işlemci kullanan ilk telefonlar iPhone’lar olacak.

7nm işlemciler üretmek oldukça masraflı bir iştir. Bu nedenle MediaTek, Qualcomm gibi şirketler şu an için 7nm işlemci üretimine sıcak bakmıyor. Samsung ise Galaxy S10’da kullanılacak 7nm Exynos işlemcilerin üretileceği tesisi çoktan kurdu bile.