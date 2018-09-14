Yepyeni iPhone'lar Bugün 33 Ülkede Ön Siparişe Açılıyor

Apple'ın lansmanı beklenirken bir süreliğine kapatılan Apple Store, yepyeni iPhone'ların ön siparişe açılmasını beklerken yeniden kızağa çekildi.

Apple'ın 3 yeni iPhone modeli için henüz Türkiye fiyatı bilgisine sahip değiliz. Ancak Apple Watch Series 4 fiyatı, teknik servis ücretleri ve zamlanan eski telefonları görünce fiyatlarla ilgili pek de umutlu olmadığımız herkesin malumu. Apple, bugün itibarı ile toplamda 33 farklı ülkede ön siparişe açılacak olan telefonlarını Türkiye'de henüz satışa sunmuyor.

Telefonun satışa çıkacağı ülkelerde, an itibarı ile Apple Store'da kendilerini böyle bir sayfa karşılıyor. Aralarında Britanya Virjin Adaları, Porto Riko ve Singapur'un da bulunduğu 33 farklı ülke bugün iPhone siparişlerini geçmek için hazır durumda. Türkiye için henüz net bir tarih paylaşılmış değil.

21 Eylül'de ön sipariş geçenlere ürünleri gönderilmeye başlanacak. Türkiye'de ne kadara satılacağı merakla beklenen Apple'ın yeni amiral gemileri ile ilgili fiyat bilgisini bir süre daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor.