Yeni iPhone’lar Sadece 10 Ülkede Desteklenen e-SIM'e Sahip

Apple 12 Eylül’de iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerini tanıttı. Geçtiğimiz yıla göre teknik açıdan önemli gelişmeler kaydeden cihazlar, aynı zamanda e-SIM adı verilen bir teknolojiye sahip. Peki bu teknoloji tam olarak nedir ve nerelerde kullanılabilir?

Başlamadan önce e-SIM’in ne olduğundan bahsedelim. Bu teknoloji sayesinde cihazınızı hücresel veriye bağlamak için fiziksel bir SIM karta ihtiyaç duymuyorsunuz. Onun yerine cihazınızın içindeki e-SIM çipi, kullanmak istediğiniz operatöre ve telefon numarasına programlanıyor. Böylece SIM kart taşıma zorunluluğundan kurtuluyorsunuz.

Apple, nihayet kullanıcılarının sesini duydu ve çift SIM kart tepsisine sahip iPhone modellerini tanıttı. Bu telefonlar ilk etapta sadece Çin’de çift SIM kart desteği ile satışa çıkacaklar. Ayrıca cihazların e-SIM teknolojisine sahip oldukları da açıklandı. Her ne kadar Çin’e özel dense de bu cihazların e-SIM destekli modellerini küresel pazarda da göreceğiz.

e-SIM çok yararlı bir teknoloji olmasına rağmen, henüz dünyanın her köşesinde kullanılabilecek bir teknoloji değil. Şu anda sadece Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Almanya, Macaristan, Hindistan, İspanya, İngiltere ve ABD’de e-SIM kullanılabiliyor. Bu hizmeti sunmak ise doğrudan ilgili pazarlarda faaliyet gösteren operatörlerin yatırımlarına bağlı. Yani küçük çaplı operatörler henüz e-SIM desteği sunmaya başlamadılar.

Listede fark ettiyseniz Çin yok. Bu da e-SIM'in Çin’in her bölgesinde desteklenmediği için olabilir, ülkenin sadece birkaç şehrinde bu teknolojiye daha yeni geçiş yapıldı. Bu nedenle Apple, Çift SIM kartlı iPhone’larını Asya’da daha ön plana çıkartıyor.

Dünyanın geri kalanı, e-SIM teknolojisini kullanmak için Apple’dan güncelleme beklemek zorunda. Eğer bölgesel ve operatör tarafından sağlanan bir destek yoksa, e-SIM kullanılamayacak.

Aslında Apple ilk e-SIM teknolojisini artık 1 yaşını doldurmuş olan Watch Series 3’te kullanmıştı. Bu saat, telefonunuz yanınızda olmasa bile telefon görüşmesi yapmanıza imkan tanıyor, tıpkı yeni Watch Series 4’te olduğu gibi.

e-SIM teknolojisini benimseyen pazarların artışta olması, Apple’ın uzun vadede avantajlı bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor. Nitekim yeni iPhone’ların fiyatların dahil edilen bu özelliği daha uzun süreler kullanamayacak çok ülke var. Bir başka deyişle bu ülkelerdeki yeni iPhone müşterileri, hiç kullanmayacakları teknolojiye para vermiş olacaklar.