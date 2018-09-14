Akıllı HDR, Google'ın HDR+ Özelliğinden Daha mı İyi?

Apple, 12 Eylül tarihinde iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max olmak üzere üç yeni telefon modeli tanıttı. Bu telefonların hepsi de şirketin yeni A12 Bionic çipsetiyle gelirken 7 nanometrelik tasarımla üretildi. Aynı zamanda yeni çipset, yeni nesil neural engine (sinirsel motor) adı verilen bir teknolojiyle gelerek kamerada birçok iyileştirmeler sunuyor.

Apple, Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlediği etkinlikte eyni Akıllı HDR özelliğiyle ilgili bazı bilgiler aktardı. Özelliğin yüksek dinamik aralık ve mükemmel görüntü detaylarına sahip fotoğraflarla birlikte, portre modundaki gelişmiş bokeh efekti ve düzenlenebilir alan derinliğine sahip olacağını söyleyen Apple'ın bu açıklaması, ilk okuyuşta biraz kafa karışıtıcı olabilir.

Akıllı HDR'ın tam olarak ne olduğunu gelin beraber inceleyelim.

Sinirsel Ağlardan Ufak Yardımlar

Basitçe anlatmak gerekirse Akıllı HDR, aşırı ışığa maruz kalmadan dolayı gerçekleşen (overexposed) detay kaybı ya da gölgelerin olduğundan daha karanlık çıkması durumlarını çözmeye yarıyor. Yani biraz karanlık bölgelerde tamamen siyah veya iyi aydınlatılmış bölgelerde kör edici beyazlarla karşılaşmıyorsunuz. Yeni iPhone'lar bunu gerçekleştirmek için farklı pozlamalarda birkaç görüntüyü art arda çekmek zorunda. Her ne kadar bu yıllardır her telefonda uygulanan standart bir prosedür olsa da, Apple'ın yeni telefonları bunu makine öğrenmesi kullanarak yapıyor. Çektiği görüntülerden daha fazla görüntü oluşturduktan sonra daha iyi bir fotoğraf için hepsini birleştiriyor.

Google'ın HDR+ Teknolojisiyle Benzer mi?

Eğer bu olay size bir yerlerden tanıdık geldiyse Google Pixel'lerin HDR+'ı da benzer şekilde çalışıyor. Ancak farklı görüntülerin en iyi yerlerini alıp birleştirmektense Google'ın uygulama tarzı, az ışık almış (underexposed) birkaç fotoğrafı birleştirmek. Google aynı zamanda Pixel Visual Core adını verdiği yardımcı bir işlemci de kullanarak makine öğrenmesinin uyguladığı değişikliklere yardımcı oluyor. Aşağıdaki örnekte HDR+'ın kapalıyken (sol) ve açıkken (sağ) meydana getirdiği farkları görebilirsiniz.

Bu çok büyük bir değişim ve Apple da benzer bir fark vaat ediyor.

iPhone XR, Pixel 2'yi Geçiyor mu?

Her iki uygulama da oldukça farklı olduğu için, yeni iPhone'ların Pixel cihazlarıyla nasıl kıyaslanacağı görmek oldukça güzel olurdu. Google Pixel serisi, tanıtılmasından bu yana akıllı telefon kameralarında baskın bir güç olmasına rağmen, Apple'ın yeni Smart HDR özelliği ile birlikte Pixel 2'ye yetişebileceği -hatta muhtemelen geçebileceği- ihtimaller dahilinde.

Derinlik Kontrolü

Akıllı HDR özelliği dışında, yeni iPhone'lar Pixel cihazlarının eksik olduğu başka bir şeye de sahip: derinlik kontrolü. iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max fotoğrafı çektikten sonra alan derinliğini değiştirmenize izin veriyor. Ancak bu durumun Android cephesinde uzun yıllardır var olduğunu da hatırlatmak isteriz.