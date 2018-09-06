Yeni iPhone'ların Hem İsimleri Hem de Fiyatları Belli Oldu

Apple'ın 2018 model iPhone'ları tanıtmasına bir haftadan kısa süre kalmışken sızıntılar ardı ardına geliyor. Son sızıntılar, cihazların hem isimlerini hem de fiyatlarını ortaya çıkardı.

Dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2018 yılında üç yeni iPhone modeli tanıtacağını aylar önceden rapor etmişti. Kuo’nun açıklamasından bu yana bu üç iPhone modeli ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti ve cihazların en önemli özellikleri gün yüzüne çıktı. 2018 model iPhone’lar hakkındaki en gizemli bilgi ise cihazların isimleri oldu.

Apple’ın pazarlama planlarına yakın iki kaynağın doğruladığı bilgiye göre Apple, 2018 model iPhone’lar ile birlikte isimlendirme kültürünü değiştirecek. Buna göre 5.8 inç OLED ekranlı iPhone modeli ‘iPhone Xs’ olarak adlandırılırken, 6.5 inç OLED ekranlı iPhone modeli ‘iPhone Xs Max’ olarak adlandırılacak.

Evet, Apple’ın iPhone 6 Plus ile birlikte başlattığı ‘Plus’ ekleri artık yerini ‘Max’ ekine bırakıyor. Peki bu Max eki tam olarak neyi ifade ediyor? Daha büyük bir ekran, daha yüksek çözünürlük ve daha büyük bir batarya. Ayrıca 6.1 inç LCD ekranlı modelin nasıl adlandırılacağı gizemini korumaya devam ediyor.

İsimleri ile birlikte 2018 model iPhone’ların fiyatları da belli oldu. Buna göre Apple, 2018 model iPhone’ları 2017 model iPhone’lar ile aynı şekilde fiyatlandıracak. LCD ekranlı modelin fiyatı iPhone 8’e, 5.8 inç ekranlı modelin fiyatı iPhone 8 Plus’a, 6.5 inç ekranlı modelin fiyatı ise iPhone X’a denk olacak. Detaylı fiyatlandırmayı aşağıdan kontrol edebilirsiniz.