Yeni iPhone'lardan Kulaklık Dönüştürücüsü Çıkmayacak

Apple, 2016'da iPhone 7 serisinin tanıtımıyla 3.5mm'lik kulaklık girişinden vazgeçmiş ve bu görevi Lightning portuna devretmişti. Ancak insanlar eski kulaklıklarını kullanabilmeye devam etsin diye kutudan bir dönüştürücü de çıkıyordu.

Apple; iPhone X, 8, 8 Plus, 7 ve 7 Plus'ın kutularında 3.5mm'den Lightning girişine dönüştürücüyü ihmal etmemiş ve kullanıcılara bir seçenek sunmuştu. Bugünkü tanıtım etkinliğiyle beraberse yeni iPhone'ların bu dönüştürücüyle beraber gelmeyeceği kesinleşmiş oldu. iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max, lightning kulaklıklarla gelecekken, kutu içeriklerinde dönüştürücü yer almayacak.

Her ne kadar ücretsiz verilen dönüştürücünün çok uzun süre dayanmadığı, DAC ve ses iyileştirmeleri gibi özelliklerden mahrum olduğu bilinse de kutu içerisinden bu özelliklere sahip pahalı kulaklığınızı kullanabilmeniz için sunulan dönüştürücünün çıkması sevindirici bir durumdu.

Artık Apple, bu dönüştürücüleri 9 Amerikan Doları karşılığında ayrı olarak satacak. Bu ürün, Apple'ın sattığı en ucuz aksesuar olacak olsa da bedavadan 9 dolara çıktığı için yüzde sonsuzluk bir zam karşımızda.