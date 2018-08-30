Yeni iPhone Modelleri 12 Eylül'de Tanıtılacak

Apple'ın bu yılın yeni iPhone modellerini ortaya çıkartacağı tarih sonunda belli oldu. Düzenlenecek etkinlikte açıklanacak iPhone modellerinin yanı sıra, Apple'ın merakla beklenen yeni cihazlarının da tanıtılması bekleniyor.

Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı tarihi duyurdu. Şirket, 12 Eylül’de California Steve Jobs tiyatrosunda düzenlenecek etkinlik için basına davetiye göndererek, yeni iPhone’ların gün yüzüne çıkacağı tarihi de açıklamış oldu. ABD saatiyle sabah saat 10’da başlayacak etkinlikte iPhone’ların yanı sıra yeni Apple Watch ve iPad’ler de ortaya çıkacak.

Apple’ın bu sene üç yeni iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Bunlar, 6.1 inç giriş seviyesi "iPhone 9", güncellenen 5.8 inç iPhone X ve 6.5 inç "iPhone X Plus". 5.8 inç ve 6.5 inçlik iPhone'lar OLED ekranlarının yanı sıra, yeni ve daha hızlı A12 işlemci ve geliştirilmiş çift kamera ile birlikte gelecek.

iPhone’un 6.1 inçlik giriş seviyesi modelinin iPhone X’a benzediği, tüm ekran görüntüsünü yansıttığı ve FaceID’nin çentikte olduğu iddia ediliyor. Bunun yanı sıra ekranın ekranın OLED yerine LCD olacağı ve 3D Touch özelliği ile gelmeyeceği de öne sürülen iddialar arasında. Analistler, iPhone 9’un 700 ila 800 dolar arasında bir ücretle piyasaya çıkacağını ve çeşitli yeni renk seçenekleri olacağını tahmin ediyor.

Yeni Apple Watch

Yeni iPhone modellerinin yanı sıra, etkinlikte Apple Watch Series 4’ün de tanıtılması bekleniyor. Daha önce yayınlanan bir rapora göre bu yeni saatlerin büyüklüğü arttırılmadan ekran genişliğinin arttırılacak ve kalp atış hızını ölçme özelliği geliştirilecek.

Yeni iPad

Güncellenecek iPad Pro ile ilgili söylentiler, yeni tabletin 10 inç yerine 11 inçlik modelle geleceği iddialarını ortaya çıkarttı. Yeni iPad Pro ve 12.9 inçlik iPad Pro’nun tasarım olarak daha ince çerçevelere sahip olduğu ve çentiğinin olmadığı açıklandı.

AirPower

Apple'ın, yaklaşık 1 yıldır beklenen kablosuz şarj cihazı AirPower’ı bu etkinlikte satışa çıkarması bekleniyor.

Yeni MacBook

Son olarak, Apple’ın 12 Eylül’deki etkinliğinde 13 inçlik yeni MacBook Air’larını duyurması muhtemel görünüyor. Yayınlanan rapora göre yeni MacBook’ların 12 inçlik modellere benzeyeceği ve daha ince çerçeveye sahip olacağı açıklandı. Yeni MacBook Air’ın ayrıca Retina ekran ile gelmesi bekleniyor.