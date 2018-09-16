Yeni iPhone'lardan Hangisini Almak Daha Mantıklı? (Anket)

Apple'ın yeni iPhone modellerini kıyasladık ve sonucunda size sorduk: Hangisini alırdınız?

Apple, geçtiğimiz hafta üç yeni iPhone modelini tanıttı. Yıllardır küçük ekranlı cihazlar üreten şirket, 6.5 inçlik iPhone Xs Max ile artık büyük ekranlı telefon pazarından pay almak istediğini açıkça ortaya koydu. Önümüzdeki Cuma günü itibariyle bazı ülkelerde satışa çıkacak olan iPhone Xs ve Xs Max'in ne kadar satılacağı merak konusuyken, iPhone XR için ise biraz daha beklemek gerekiyor. Peki bu cihazlar satın almaya değer mi?

İlk olarak en büyük ve en pahalı iPhone olan iPhone Xs Max'e bakalım. 6.5 inçlik 19.5:9 ekranıyla Note9'a doğrudan rakip olan cihaz, performans anlamında ise A12 Bionic çipi sayesinde günümüzün en iddialı telefonu. Geliştirilmiş GPU ve yapay zeka performansıyla A12 Bionic, önümüzdeki dönemde amiral gemi telefonlara güç verecek olan Snapdragon 855 ve Kirin 980'in en büyük rakibi olacak.

iPhone Xs Max ile birebir aynı teknik özelliklere sahip olan iPhone Xs ise nispeten daha küçük ekranıyla öne çıkıyor. Her iki cihaz da kamera konusunda oldukça iddialı. iPhone X'un yerine geçen iPhone Xs'in bu yıl en çok satan modellerden biri olacağı düşünülüyor.

iPhone XR modeline bakacak olursak, iPhone 8 Plus'tan daha uygun fiyatlı (lansman fiyatından) olarak lanse edilen cihaz; bu yıl çıkan diğer iPhone modelleriyle teknik anlamda çok ciddi farklar içermiyor. Liquid Retina olarak adlandırılan LCD ekranıyla iPhone XR, diğer çentikli iPhone'lara göre biraz daha kalın çerçeveli görünüyor.

3D Touch özelliğinin rafa kaldırıldığı iPhone XR'ın ekranı ise hala 1080p çözünürlüğüne ulaşabilmiş değil. Cihazın piksel yoğunluğu, yani ppi değeri 2010 yılında piyasaya çıkan iPhone 4 ile aynı. Gücünü yine A12 Bionic çipinden alan iPhone XR'ın bir diğer eksiği ise arkada bulunan tek kamera. Neyse ki bu kamera, Xs modelleriyle birebir aynı.

Ülkemizde astronomik boyutlara ulaşacak fiyatlar sebebiyle 'ne olursa olsun' yeni iPhone modellerini almak pek mantıklı görünmüyor. Yine de takdir sizin.

Peki siz bu yıl iPhone alacak olsanız, hangisini tercih ederdiniz?