iPhone serisinin 10. yılına özel olarak üretilen iPhone X’u (evet 10) göreli 1 yıl geçti ve cihaz, yeni iPhone modellerinin tanıtımı sırasında satıştan kaldırıldı. Yeni telefonlar iPhone Xs, Xs Max ve XR olarak isimlendirildi. Eğer “ikses, ikses mex ve iksar” olarak okuyorsanız gelin, anlatacaklarımız var.

Apple, günümüzün en popüler teknoloji şirketlerinden birisi olarak, ürün isimlendirme konusunda da bir marka uzmanı. Öyle ki insanların büyük önemli bir kısmı iPhone’u başlı başına bir şirket olarak düşünüyor, ciddiyiz. Bu firmanın marka yaratma konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

2017’de serinin 10. yılına özel olarak tanıtılan iPhone X’u ilk gördüğümüzde onu hepimiz “iPhone iks” olarak okuduk. Apple ise lansmanda modeli “Ten” yani “On” şeklinde lanse edince, teknolojide çift rakamlı model isimleri yerine Roma rakamları dönemi başlamış oldu. Bu yıl Apple’ın iPhone serisi için S yılıydı. Yani bir önceki yıl tanıtılan ana modelin daha gelişmiş versiyonları görünecekti. iPhone Xs, Xs Max ce XR sahneye çıktığında isimlendirme konusu da kesinleşmiş oldu.

Eminiz ki yeni iPhone modellerini her gördüğünüzde onları “onse, onse maks veya onre” şeklinde okumuyorsunuz. Eğer okurken İngilizce telaffuzu kullanıyorsanız, “ikses, ikses meks, iksar” şeklindeki ikincil yanılgıya teslim ediliyorsunuz. Yeni iPhone’lar hakkında ilk haberleri yaptığımız zamandan bu yana okuyucularımızın bir kısmı “daha çok X görmek istemiyorum” oldu. Apple’ın modellere biraz şiirsel havva kattığını düşünmeyin. Çünkü İngilizce olarak doğru telaffuzu “Tenes, Tenes meks ve Tenar” şeklinde olmalı. Yani en azından Apple bunu düşünüyor.

Dünya kamuoyunu iPhone X ile birlikte “X” harfinin 10 anlamına da geldiğine ikna etmeye çalışan Apple’ın, marka belirleme konusunda sıkıntıya girdiğini görmek zor değil. Bunun en büyük nedenlerinden birisi “Abi gelişmiş bir model sunuyorsak, bunu adıyla da belli edelim” kaygısıdır. Bu bağlamda on yıl sonraki iPhone modellerini iPhone Extra X Max S gibi isimlerle görmemiz gerekir.

Yükseliş yakaladığı yıllardan bu yana Apple’ın gözde bir şirket olmasını sağlayan en önemli şey Zen mimarisidir. Bir Uzak Doğu felsefesi olan Zen, Apple’ın kurum felsefesinin temellerini atmıştır. Zen felsefesi sadelik merkezli olan bir anlayışla hareket etmeyi öğreti olarak benimser. Apple’ın X uzantılı modellerine kadar tasarımlarından ürün isimlerine, reklamlarından mağazalarına kadar her yerde aynı felsefenin izlerini görürsünüz.

Fakat iPhone Xs Max’i görünce insan Zen falan düşünemiyor, söylerken doğru telaffuzu tutturmak için yoruluyorsunuz. Hatta bizzat Apple CEO’su Tim Cook bile telaffuz ederken mikro duraksamalarda bulunuyor. Eminiz ki Apple teknik servislerinde de bu konuda kimse lafı uzatmayacak, mühendisler bile kendi aralarında şakalaşacaklardır.

Son olarak Plus deyiminin artık tarih olma nedenine değinerek noktalayalım. Apple iPhone X ile birlikte tanıttığı iPhone 8 Plus ile son Plus uzantılı modelini çıkartmış oldu. Artık Plus yok Max var. Peki neden? Çünkü Plus modellerinin ekran boyutu her zaman 5.5 inç oldu. Max modelinin (gelecekte modeller olacak) ekran ölçüsü 6.5 inç standardında olacak. Yine aynı şekilde “madem üzerine koyduk, adını değiştirelim” mantığıyla, insanların aşina oldukları söylemleri terk eyleme merakı var.

Umarız Apple, başarılı konumlandırma stratejisini isimlerden dolayı kaybetmez, umarız bundan 5 yıl sonra gözleri kanatan ve beyinleri yakan iPhone X Extra Max S gibi modeller görmeyiz.