Yeni iPhone Modellerini Su Altında Kullanmak Mümkün Olacak

EverythingApplePro ve XDA Developer’dan Max Weinbach tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, yeni taptic engine sayesinde çok daha gelişmiş bir dokunmatik ekran deneyimi sunarken, iPhone'ların su altında da kullanılabilemesini sağlayacak.

iPhone 11 ile ilgili kulağımıza gelen ilk söylentiler, Apple’ın yeni nesil iPhone modellerinde büyük bir yenilik sunmayacağı yönündeydi. Dolayısı ile yeni iPhone’lar biraz daha iyi fotoğraf kalitesi, biraz daha yüksek performans ve oldukça yüksek bir fiyat etiketinden başka bir yenilik sunmayı vadetmiyordu.

EverythingApplePro’nun XDA Developer’dan Max Weinbach’tan aldığı bilgilere dayanarak yayınladığı yeni videoya göre Apple, iPhone 11 ile birlikte cihazın ‘arkasındaki’ teknolojiyi önemli derecede değiştirmeyi planlıyor. Bunun sonucu ise daha iyi bir dokunmatik ekran deneyimi ve su altında iPhone kullanımı olarak karşımıza çıkacak.

Max Weinbach’a göre Apple, iPhone 11’lerde gelişmiş bir 3D taptic engine kullanacak. Cihaz ekranını 3x3 şekilde kaplamak üzere genişletilecek olan 3D taptic engine, kullanıcıların ekrandan daha iyi bir fiziksel geri bildirim almalarını sağlayacak. Bu sadece yeni iPhone’lar özellikle üçüncü parti uygulama ve oyunlarda muhteşem bir dokunma hissi sunacak.

Yine Weinbach’a göre Apple, suya karşı dayanıklılığı da geliştirecek. Pek çok akıllı telefon, suya karşı dayanıklılık sunuyor olsa da suyun altında cihazı kullanmak mümkün olmuyor. Apple, iPhone 11 ile birlikte sunacağı gelişmiş suya dayanıklılık özelliği sayesinde iPhone’ların suyun altında kullanımını mümkün kılacak.