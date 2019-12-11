Bir süredir hakkında çeşitli iddialar atılıp tutulan ve çıkışı beklenen iPhone SE 2 için yeni bir konsept tasarım videosu yayınlandı. Videodaki telefonun renginin şık bulunmasının yanında, özellikler pek de gerçekçi bulunmadı.

Bir süredir Apple'ın çıkaracağı söylenen iPhone SE 2 ya da diğer bir deyişle iPhone 9 ile ilgili birçok iddia duyuyoruz. SE, yani özel üretim serisinin ikinci ürünü olacak olan iPhone SE 2'nin neye benzeyeceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu bilinmezliği geçici olarak gidermek için bazı konsept tasarımlar oluşturuldu. Hubert Jarechowicz ve ConceptsiPhone tarafından oluşturulanlar gibi...

Diğer bütün konsept videoları gibi bu da Apple'ın denenip onaylanmış kurgu formülünü kullandı: Ekranda bir o yana bir bu yana süzülen, dönüp duran, parıltılar saçan bir telefon. Telefon gerçekten oldukça göz alıcı görünüyor ve bunun nedeni sadece telefonun iPhone 11 Pro renk seçeneklerinden olan 'Midnight Green' ile sunuluyor oluşu değil.

İşte Hubert Jarechowicz ve ConceptsiPhone tarafından hazırlanan konsept video:

Bu konsept tasarım ilk iPhone SE ve iPhone 11'in birleşimini andırıyor. Özellikle üzerindeki iPhone 11 pro renk seçeneği 'Midnight Green' ile birlikte telefonun küçülmüş bir iPhone 11 olduğunu ya da en azından öyle göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tasarım olası görünmüyor

Ne yazık ki iPhone SE 2 için böyle bir tasarım piyasaya sunulmayacak. Videoda gösterilen telefonun üzerinde bir ana tuş bulunmuyor ve böyle bir tasarımın üretim için tercih edilmesi pek de mümkün değil. Ayrıca telefonun ekran/gövde oranı da pek olması gerektiği gibi görünmüyor. Kulaklık girişlerinin iPhone'a geri dönmesi fikri ise gerçekçi olmamakla birlikte günümüzde neredeyse imkansız hale gelmiş bir nokta.

Tabii ki bu ihtimallerin düşüklüğü önemli değil. Çünkü konsept tasarım videoları, şirketin cihazlarda ne gibi değişiklikler yapabileceklerini gösterir. Bunlarda yüksek bir gerçeklik payı olmasına gerek yoktur çünkü sadece gelecek projelere de katkısı olabilecek şekilde insanlara fikir verir. Böylece insanların olası özellikler hakkında fikirleri beyan edilmiş olur.