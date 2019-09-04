"Yeni iPhone SE'nin 2020 İlkbaharında Geliyor"

Apple hayranları, yıllardır yeni bir iPhone SE modeli tanıtılmasını bekliyorlar ve şimdi, bu bekleyişin bitmemesi gerektiğini gösteren yeni bir iddia ortaya çıktı. Bugün iki farklı kaynakta yayınlanan habere göre Apple, 2020 yılının baharında iPhone SE'nin yeni bir modelini tanıtacak.

Apple, gelecek hafta iPhone 11 modellerini gün yüzüne çıkaracak. Şirket, yeni modelleriyle pek çok tüketiciyi potansiyel müşterisi haline getirecek olsa da en yeni ve en üst kademe telefonlarının satış geliri, akıllı telefonlardan elde ettiği toplam satış gelirinin yalnızca yarısını oluşturuyor. Başka bir deyişle amiral gemisi alacak kadar bir bütçeye sahip olmayan ancak Apple'ın ürünlerini kullanmak isteyen kişilerin sayısı bir hayli fazla.

Nikkei isimli bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre Apple, amiral gemilerini belirli bir sebepten dolayı tercih etmeyen kullanıcıları için 4,7 inç ekrana sahip yeni bir iPhone'u 2020 yılının baharında tanıtmayı hedefliyor. iPhone SE'nin bir üst modeli olarak çıkacak olan telefonun fiyat olarak da düşük olacağı düşünülüyor.

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse iPHone SE, amiral gemisi sınıfındaki 4,7 inçlik iPhone'ların 5,5 inçlik ekranlara geçtiği sırada ortaya çıkan 4 inçlik seçenekti. SE, küçük ekran arayan kullanıcıları memnun etmesinin yanı sıra 399 dolarlık fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Nikkei'nin bugünkü haberine göreyse yeni bir 4,7 inçlik iPhone SE, iPhone 8 benzeri bir şekilde ortaya çıkacak. Fiyatı düşük tutmak için LCD bir ekranla gelmesi beklenen telefonun aynı zamanda A13 işlemcisi gibi modern donanımları da içerisinde barındırması bekleniyor. Şu anda telefonun mevcut amiral gemilerinde olduğu gibi gelişmiş bir Face ID'yi mi yoksa iPhone 8'den alışık olduğumuz Touch ID'yi mi benimseyeceği net şekilde bilinmese de telefon iPhone 8'imsi olacağı için Touch ID ile geleceği düşünülüyor.

Apple'ın 'uygun fiyatlı/bütçe dostu' seçenekleri arasında iPhone XR bulunuyor olsa da telefonun fiyatı 700 doların üstünde olduğu için bu fiyat bile bazı kullanıcılar için karşılanabilir bir seviyede değil. Apple, yeni iPhone serisiyle birlikte iPhone XR'ın fiyatını 600-650 dolar bandına çekecek olsa bile telefonun 400 dolar bandındaki bir iPhone SE benzeri kadar iyi satacağı düşünülmüyor.