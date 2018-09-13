Yeni iPhone Xs, Xs Max ve XR İçin İlk Videolar Yayınlandı

Apple, 12 Eylül akşamı gerçekleştirdiği lansmanla birlikte, “bugüne kadar en gelişmiş mobil işlemciye sahip” dediği 3 yeni iPhone modelini tanıttı. Aynı etkinlikte, Apple Watch Series 4 de bizimle birlikte oldu. Apple’ın tüm yeni ürünleri için yayınladığı ilk tanıtım filmlerini sizin için derledik.

iPhone X, tasarımıyla birlikte Apple’ın yeni vizyonu oldu ve bu yıl, aynı tasarım çizgilerine sahip, daha güçlü yeni iPhone modelleri gördük. iPhone Xs doğrudan iPhone X’un halefi konumundayken, bugüne kadar seride hiç görülmemiş kadar büyük ekranıyla iPhone Xs Max sahnede yerini aldı. Ayrıca Apple, daha düşük fiyatlı yeni nesil bir telefon isteyenler için iPhone XR’ı da tanıttı.

Apple tüm yeni iPhone modellerinde aynı teknik performansı sağlamak için çalıştı. Her telefonda yapay zeka destekli işlemcilere sahip A12 Bionic yongası kullanıldı. Yeni iPhone’lar haricinde Apple, ekranını büyüttüğü Apple Watch Series 4 ile karşımıza çıktı. Tüm bu yeni ürünler, Apple’ın önümüzdeki dönemde satışlarını yukarıya çekeceğinin birer kanıtı.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ın ilk resmi tanıtım videosu şu şekilde:

Bu 4 dakikalık uzun videoda konuşan, Apple’ın yeni vizyonuna destek sağlayan kişi Jony Ive. Cihazların teknik performanslarına, A12 Bionic işlemcisine ve kamera performanslarına değindiği konuşmasında, daha gelişmiş portre modu seçeneklerini ve alan derinliğini anlatıyor. Ayrıca yeni iPhone'ların en iyi fotoğrafı yakalamak için hareket halindeyken nasıl çalıştığını da gösteriyor. Face ID özelliği ise Apple Pay gibi hizmetlerin kullanımında hızlı ve güvenli bir seçenek oluşturuyor.

Apple Watch Series 4 için yayınlanan ilk tanıtım videosu da aşağıda:

Daha büyük ekranlı bir saat, daha yetenekli kalp sensörleri ve tıpkı önceki modelde olduğu gibi bağımsız LTE desteği sağlayan özel bir çip. Apple’ın saat işini ciddiye aldığını yeni modeliyle birlikte daha iyi anlıyoruz.

Hemen aşağıda Jony Ive’in anlatımıyla yeni Watch Series 4’ü görebilirsiniz:

Apple Watch Series 4’ün hangi zorlu şartlarda çalışabildiğini gösteren bir diğer reklam da şu şekilde:

Apple, yeni ürünlerinin fiyatlarını geçtiğimiz yıl boyunca sürdürdüğü fiyat politikasına bağlı kalarak belirledi. Nitekim ülkemizdeki kur farkından dolayı, bugüne kadar göreceğimiz en pahalı Apple ürünlerini tanımış olduk. Türkiye fiyatları netleşince sizlere aktaracağız. Yeni Apple ürünleri hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın :)