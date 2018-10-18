Yeni İş Kuracak Gençlere 25 Bin 532 TL'lik Teşvik

Yerli üretimin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanunlar sayesinde genç girişimciler, büyük avantaja sahip olarak iş kurabilecekler.

18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere sağlanan pek çok ayrıcalık, yararlanabilecekleri pek çok teşvik var. Son iki yıldır gençlerin girişim yapmasını desteklemek üzere pek çok kanun da hazırlandı.

İlk defa şirket kuran genç girişimciler, 75 bin TL'ye kadar olan kazançlarında vergiden muaf tutuluyor. Üç yıl boyunca devam eden bu teşviğe hak kazanmak için girişimcinin ilk işi olması ve şirketin kurulduğu tarihte 30 yaşının altında olması gerekiyor. Bu meblağa denk gelen 17.130 TL tutarındaki vergi de ceplerinde kalıyor.

Teşvik Şartları Neler?

Ayrıca genç girişimcilere verilen teşviklere asgari ücrete kadar olan SGK primleri konusunda da devlet desteği getirildi. Buna göre genç bir girişimci yılda 8.402 TL'lik ödeme yükünden de kurtulmuş olacak.

Bu teşvik primleri oto yıkamadan yazılım şirketlerine, restorandan sanayi tesislerine herhangi bir iş kuran tüm girişimciler için geçerli.

Bir şirket kurmak yerine bir şirketi devralan gençler de bu teşvikten yararlanabilecek. Buradaki tek kural, eşlere ve üçüncü dereceye kadar olan akrabalara yapılan devir işlemlerinde bu teşvikten yararlanılamayacak. Teşvikten yararlanan genç girişimciler, şirketleri faaliyetine arar vermeleri halinde geri döndüklerinde bu haktan yararlanamayacaklar.

Birden fazla ortaklı olarak kurulan işlerde her bir girişimci ayrı ayrı 75 bin TL'ye kadar vergi muafiyeti hakkına sahip olacak, ancak ortaklar arasında 30 yaşın üstünde birisi varsa bu haklardan kimse yararlanamayacak.