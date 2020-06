Yeni James Bond Filminin Çıkışı 5 Gün Erkene Alındı

Universal ve MGM’in yeni James Bond filmi No Time to Die için belirlediği vizyon tarihini değiştirdi. Başrolünde Daniel Craig’in yer aldığı yapım, planlanandan daha önce vizyona girecek.

Son 24 saatte sinemaseverler pek çok moral bozucu haberle karşılaştı. Özellikle Warner Bros’un yapımlarını ertelemesi ile birlikte yaz aylarında neredeyse hiçbir dişe dokunur sinema filmi kalmamıştı. Elimizdeki son blockbuster yapım Mulan kaldı.

Filmlerin peş peşe ertelendiği bugün, MGM ve Universal’den ise sevindirici bir haber geldi. İki firma tarafından yapılan ve başrolünde Daniel Craig’in bulunduğu James Bond: No Time to Die filminin yayın tarihi değişti. Filmin yayın tarihi öne alındı.

James Bond 5 gün öne alındı

Bu yılın aslında ilk ertelenen yapımlarından biri No Time to Die olmuştu. 10 Nisan’da yayına girmesi gereken yapım, 25 Kasım’a ertelenmişti. Yeni açıklama ile birlikte yapımın vizyon tarihi, Birleşik Krallık için 12 Kasım, ABD için 20 Kasım olarak güncellendi.

Görünüşe göre bu kararın arkasında ise tatil dönemlerinde elde edebildikleri kadar seyirci geliri elde etme fikri bulunuyor. Warner Bros, Temmuz sonuna ertelediği Tenet ve 2 Ekim’e ertelediği Wonder Woman 1984 ile birlikte takvimde bir dönemi kendisine tahsis etmişti. No Time to Die da kendine özel bir yer edinmeyi planlıyor.

Şükran Günü’nde İngiliz ajan

MGM ve filmin dağıtımcısı Universal, yapımı Şükran Günü/Aralık haftasında vizyona sokmayı planlıyor. James Bond bu dönemde vizyonda Pixar’ın Soul adlı yapımıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Şimdilik o dönemde başka bir rakip beklenmiyor.

No Time to Die, Daniel Craig’in ikonik karakteri son oynayışı olacak. Craig ile birlikte Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rory Kinnear ve Christoph Waltz da bu yapımla birlikte seriye dönecek. Lashana Lynch, Billy Magnussen, Jeffrey Wright ve filmin kötüsünü oynayacak olan Rami Malek de bu filmle ilk kez Bond evrenine girecek.