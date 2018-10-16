Game of Thrones'un Robb Stark'ı Yeni James Bond Olabilir

Bond 25 ile seriye veda edecek olan Daniel Craig'in ardından James Bond'u kimin canlandıracağıyla ilgili gelen son iddia, Robb Stark rolüyle hafızalara kazınan Richard Madden.

Game of Thrones'un en karizmatik karakterlerinden biri olan Robb Stark'ı canlandıran Richard Madden'ın adı yeni James Bond için sıklıkla anılmaya başlandı. Daniel Craig'in Bond 25'in ardından seriden ayrılmak istediği artık bir sır olmaktan çıkarken, yeni Bond da heyecanla beklenir oldu.

Uzun süredir Bond 26'da siyahi bir James Bond izleyeceğimiz üzerine çeşitli haberler dönüyordu. Hatta uzun süre Idris Elba adı ön plana çıkmış olsa da tecrübeli aktör bu iddiaları resmen yalanlamıştı. 20 yılı aşkın süredir James Bond serisinin yapımcılığını Barbara Broccoli'nin, daha genç ve sinemada bilinen bir Bond görmek istediği ortaya çıktı. Son dönemde ortaya atılan Henry Cavill iddialarından sonra 'sağlam' olduğu belirtilen bir kaynaktan Richard Madden ismi de sıkıklıkla dillendirilmeye başlandı.

Her ne kadar resmi mecralar tarafından bu iddia doğrulanmasa da Broccoli'nin ilk tercihinin Madden olduğu ve yakın zamanda ciddi bir teklifle karşısına çıkmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bunların oldukça uzun vadeli planlar olduğunu da ekleyelim: Nitekim Craig'in oynayacağı son film olan Bond 25'in vizyon tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklanmıştı.