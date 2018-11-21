Kimyasalların İnsanlar Üzerindeki Etkisi Aydınlatılabilir

Bilim sürekli olarak gelişmeye devam ediyor, bilim insanları da her geçen gün insan sağlığıyla ilgili yeni keşifler, bulgular ve yeni tedavi yöntemleri keşfediyor. Son gelen haberlere göreyse bu keşiflere bir yenisi daha ekleniyor.

Oregon Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre zebra balıklarında keşfedilen yeni bir gen ile insanların kimyasallara nasıl maruz kaldığı daha iyi anlaşılabilecek.

Enviromental Health Perspectives dergisinde yayınlanan araştırmada bu keşif, potansiyel toksik kimyasal bileşenler ile protein reseptörleri ve yeni keşfedilen gen arasındaki etkileşim olarak tanımlandı.

Oregon Üniversitesi'nde moleküler toksikolog olan ve ayrıca makalenin yazarlarından olan Robert Tanguay, yeni keşfi “bir haritanın üstüne bir sürü pin koymak gibi” diyerek açılıyor. Yeni keşifle insanın kimyasallara olan duyarlılığı açıklanmaya çalışılacak.

Zebra balıklarının embriyonik genetikleri ve biyolojik sistemlerinin insana olan benzerliğinden, bu balıklar son yıllarda biyomedikal araştırmalarda sıkça kullanılmaya başlandı. Tonguay “İnsanlar ve balıklar bu kimyasallara maruz kalıyor, eğer bu kimyasalların reseptörler ve bu gen ile nasıl etkileşime geçtiğini bulursak, insan sağlığına olan etkisiyle ilgili daha çok şey öğrenebiliriz” dedi.

Robert Tonguay “Belki de kimyasala maruz kalma ile kusurlu doğum arasında on adım var, insanların bu kimyasallara duyarlılığıyla ilgili on adımı da inceleyebiliriz ve bazı insanların bu kimyasallara maruz kalmasına rağmen nasıl hastalanamadığını açıklayabiliriz.” dedi.