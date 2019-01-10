Güneş'ten 600 Trilyon Kat Daha Parlak Bir Gök Cismi Bulundu

Uzayın derinliklerinde bir yerde Güneş’in 600 trilyon katı daha parlak bir kuasar (Radyo dalgaları gönderen gök cismi) var. Kendisi, bugüne kadar keşfedilen en parlak kuasar olma unvanına da sahip oldu.

Kuasar, inanılmaz derecede parlak galaktik çekirdeklerdir. Genellikle güçlerinin kaynağı devasa büyük kütleli kara delikler olur. Astronomlar, bugüne kadar gözlenmiş en parlak kuasarı yeni uzay teleskoplar sayesinde gözlemlemeyi başardılar.

Arizona Üniversitesi’nde Astronomi Profesörü Xiaohui Fan, “Gözlemlenebilir evrende bu kadar parlak çok fazla kuasar bulmayı beklemiyorduk.” diyor. Yeni kuasar bizden 12,8 milyar ışık yılı uzakta. Gök cisminin keşfi ise Keek Gözlemevi, James Clerk Maxwell Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu sayesinde oldu.

Fan ve ekibi bu gök cismini tespit etmeyi başardılar ancak araya bir galaksinin girmesi (12.8 milyar ışık yılı az mesafe değil sonuçta) nedeniyle yapıyı detaylı olarak inceleyemediler.

Yeni keşfedilen gök cismine verilen isim ise J043947.08+163415.7 olarak açıklandı.

Bu yapıların incelenmesi, erken evrende kara deliklerin yıldız oluşumlarına nasıl etki ettiğinin anlaşılması açısından oldukça önemli. Ayrıca bu yapının varlığı, astrofizikçilerin uzun zamandır var olan bazı teorilerini de doğruluyor ve gelecekte yeni araştırmaların önünün açılmasına vesile olacaktır. Şimdiye kadar bu tarz merceklenmiş kuasarların varlığı teorik olarak öne sürülüyordu ancak ilk defa bir tanesi keşfedilmiş oldu.

Kuasar sözcüğünün Türkçe bir karşılığı yok, ya Radyo Dalgaları Yayan Gök Cismi ya da Yıldızsı Gök Cismi olarak geçiyor.