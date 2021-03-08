Kademeli Normalleşme Sürecine Yeni Önlemler Geliyor

Kademeli normalleşme sürecinin ilk haftasında, "dalgalı normalleşme" olarak isimlendirilen yeni bir terim hayatımıza girecek gibi görünüyor. Bu terimle birlikte de yepyeni kararlar alınacak ve salgının kontrolden çıkması engellenmeye çalışılacak.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında alınan "kademeli normalleşme" kararları, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla ilk kez uygulandı. Vatandaşlar, cumartesi ve pazar gününü yaşadıkları kentin rengine göre yaşayarak geçirdiler. Ancak zaten son dönemlerde vaka sayısının artıyor oluşu, kademeli normalleşme dönemini salgının seyri açısından kritik bir hale getirdi. Hal böyle olunca da kademeli normalleşmenin ilk günlerinde "dalgalı normalleşme" olarak isimlendirilen uygulamaları konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor.

Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, yeni dönemde salgının kontrolünü yitirmemek için, bazı yeni kararlar üzerinde çalışıyorlar. Bu kararlar arasında yeniden kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamaları yok ancak insanlar, yaşadıkları şehirde diledikleri her yere giremeyebilecekler gibi görünüyor. Ayrıca yeni dönemde şehirler arası yolculuk da pek kolay olmayabilir.

Sokaklara özel kurallar bile uygulanabilir

Edinilen bilgilere göre masaya yatırılan yeni kurallar arasında, sarı kentlerde bile uygulanacak kırmızı kurallar bulunuyor. Bu bağlamda yetkililer, yönettikleri kent düşük ya da orta riskli olsa bile, ağır tedbirler alabilecekler. Örneğin o kentteki bazı sokak, cadde ya da mahallelerde kısıtlama olabilecek. Bu durum, park ve bahçe gibi yerlerde de geçerli olacak. Tüm bu yeni kurallar, 14 günlük haritaların paylaşılmasıyla belli olacak.

Pandeminin başından beri hayatımızın bir parçası haline gelen HES Kodu uygulamaları da yeni dönemde artacak gibi görünüyor. Buna göre şehirler arası yolculuklarda yalnızca toplu taşıma araçları için değil, şahsi araçlarıyla seyahat eden vatandaşlar için de HES Kodu zorunlu olabilir. Ayrıca kırmızı ya da turuncu olan bir şehirden mavi ya da sarı renkli şehre geçişin de zorlaştırılacağı belirtilirken, en kötü olasılıkta şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilebileceği konuşuluyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu kurallar, 14 günlük vaka sayısının gösterildiği haritaların paylaşılmasıyla şekillenecek.