Yeni Mac Aksesuarlarının Türkiye Fiyatlarını Açıklandı

Apple, dün duyurduğu 2021 model MacBook Pro'nun ile birlikte yani Mac aksesuarlarını da Türkiye'de satışa sundu. Klavyeden kabloya kadar çeşitli kategorilerde yer alan aksesuarlar, fiyatlarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünkü etkinliğinde yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ile M1 Pro ve M1 Max isimli yeni işlemcilerini duyurdu. Şirket ayrıca, yeni HomePod mini ile bir de yeni parlatma bezini tüketicilerle buluşturdu. Şimdiyse bu ürünlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, MacBook Pro'nun aksesuarlarını Türkiye'de satışa sundu.

Apple'ın MacBook Pro için hazırladığı yeni aksesuarlara baktığımızda, yeni bir klavye ve mouse ile 140 watt gücünde USB Type-C destekli şarj adaptörü, 2 metre uzunluğunda USB Type-C MagSafe 3 kablosu ve yeni bir Magic Trackpad görüyoruz. Ürünlerin fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere cep yakacak türden.

İşte MacBook Pro ile piyasaya sürülen yeni aksesuarlar ve fiyatları

140W USB Type-C Güç Adaptörü

Fiyat: 999 TL

USB Type-C - MagSafe 3 Kablosu (2 metre)

Fiyat: 519 TL

Apple çipe sahip Mac modelleri için Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard

Fiyat: 1.799 TL

Bu klavyenin Türkçe Q'ya ek olarak Türkçe F, Arapça, Almanca ve İngilizce versiyonları da mevcut. Fiyatlar ise değişmiyor.

Magic Trackpad

Fiyat: 1.299 TL

Magic Mouse

Fiyat: 799 TL

Bonus: Parlatma Bezi

Fiyat: 199 TL