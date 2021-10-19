Yeni Mac Aksesuarlarının Türkiye Fiyatlarını Açıklandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünkü etkinliğinde yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ile M1 Pro ve M1 Max isimli yeni işlemcilerini duyurdu. Şirket ayrıca, yeni HomePod mini ile bir de yeni parlatma bezini tüketicilerle buluşturdu. Şimdiyse bu ürünlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, MacBook Pro'nun aksesuarlarını Türkiye'de satışa sundu.
Apple'ın MacBook Pro için hazırladığı yeni aksesuarlara baktığımızda, yeni bir klavye ve mouse ile 140 watt gücünde USB Type-C destekli şarj adaptörü, 2 metre uzunluğunda USB Type-C MagSafe 3 kablosu ve yeni bir Magic Trackpad görüyoruz. Ürünlerin fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere cep yakacak türden.
İşte MacBook Pro ile piyasaya sürülen yeni aksesuarlar ve fiyatları
140W USB Type-C Güç Adaptörü
Fiyat: 999 TL
USB Type-C - MagSafe 3 Kablosu (2 metre)
Fiyat: 519 TL
Apple çipe sahip Mac modelleri için Touch ID özellikli ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard
Fiyat: 1.799 TL
Bu klavyenin Türkçe Q'ya ek olarak Türkçe F, Arapça, Almanca ve İngilizce versiyonları da mevcut. Fiyatlar ise değişmiyor.
Magic Trackpad
Fiyat: 1.299 TL
Magic Mouse
Fiyat: 799 TL
Bonus: Parlatma Bezi
Fiyat: 199 TL