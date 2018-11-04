Yeni MacBook Air, İşletmeler İçin Uygun Bir Bilgisayar mı?

MacBook Air'ın, özellikleri ve fiyatı dikkate alındığında işletmeler için uygun bir bilgisayar olup olmadığını inceliyoruz.

13 inçlik bir ekran boyutuyla karşımıza çıkan MacBook Air kimilerine göre uygun bir bilgisayar, kimilerine göre ise uygun değil. Büyük bir trackpad ile gelen MacBook Air, Apple'ın en büyük trackpadlerinden birine sahip. 2 adet USB-C girişi olan bu dizüstü bilgisayar, Touch ID, T2 çip ve Retina ekranı ile dikkat çekiyor.

Ekran Boyutu

Kullanıcılarını üzmeyecek bir boyuta sahip 13 inçlik ekranı ile gelen MacBook Air, daha büyük ekran isteyen kullanıcıların pek hoşuna gitmese de yine de ideal bir ekran boyutuna sahip.

USB Bağlantı Noktaları

USB-A bağlantı noktasından uzaklaşmak her ne kadar hoşumuza gitmese de bunun yerini daha iyi teknolojiler alıyor. Bir önceki MacBook Air, Apple’ın en çok satan dizüstü bilgisayarıydı. Yeni MacBook Air 2 adet USB-C ve Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip.

T2 ve Touch ID

Yeni MacBook Air, önyükleme işlemi sırasında yüklenen yazılımın değiştirilmemesini sağlayan Apple’ın T2 güvenlik çipine sahip. Özellikle güvenlik odaklı işletmeler için T2 yonga seti harika bir özellik. Ayrıca Apple, T2 yongalarına sahip olan dizüstü bilgisayarlardaki mikrofonun, kapak kapatıldığında bağlantısının kesildiğini belirtti. Apple kullanıcılarına, Mac'lerini hızlı bir şekilde açabilmeleri için Touch ID özelliği harika bir avantaj sağlıyor.

Retina Ekran

Bazı kullanıcılar retina ve retina olmayan ekranlar arasındaki farkı anlayamadıklarını iddia ediyorlar. Fakat retina ekranlardaki yazıları okumak çok daha kolay ve fotoğraflar retina ekranlarda göze daha hoş görünüyor.

MacBook Air iyi bir dizüstü bilgisayar mı?

Bazı yeni özellikleri modern bir işlemciyle birleştiren Apple, kimilerine göre uygun fiyatlı bir MacBook Air bilgisayar piyasaya sürdü. MacBook Air artık piyasadaki en yeni Apple dizüstü bilgisayarı olarak göze çarpıyor. Biraz daha fazla RAM istiyorsanız, MacBook Air'i 16GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Özetle, 2018 MacBook Air neredeyse mükemmel bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.