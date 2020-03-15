Her ne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, Apple mağazalarının tek tek kapanmasına yol açsa da donanım ürünlerinin üretim döngüleri devam ediyor. İşte bu kapsamda Apple'ın dizüstü bilgisayar serisinin temsilcisi yeni MacBook Air, önümüzdeki hafta başında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Piyasa analistleri, içinde bulunduğumuz 2020 yılında MacBook'taki yeniliklerin neler olabileceği konusuna kafa yoruyor. Önümüzdeki hafta gün yüzüne çıkması beklenen MacBook Air’ın, birtakım yenilikleri beraberinde getireceği tahmin ediliyor. Bunlardan biri, dizüstü bilgisayarın iyileştirilmiş klavyesi olarak karşımıza çıkabilir.

Analistler, Apple’ın yeni bir Touch Bar hazırladığını tahmin ediyor. Bu arada Corona virüsü teknolojik gelişmeleri etkilerken ve Apple mağazalarının kapanmasına neden olurken ABD merkezli teknoloji devinin, müşterilerinin bozulan Mac Pro’larını nasıl tamir edeceği de belirsizliğini koruyor. Ayrıca MacBook Pro ve MacBook Air'ın, en son 16 inçlik MacBook Pro'da görülen yeni klavye ile küçük bir güncelleme alacağı yönünde söylentiler var.

Yeni MacBook Air, nisan ayında da gelebilir:

Bahsi geçen tüm yenilikler için 2020 yılının ikinci çeyreğine işaret ediliyor. MacRumors’ın aktardıkları doğruysa Apple, yenilenen MacBook Air’ı önümüzdeki hafta tanıtabilir ve ardından söz konusu dizüstü bilgisayarları nisan ayında piyasaya sürmeye başlayabilir. Öte yandan devam eden Corona virüsü salgının da üretimi etkileyip etkilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

En son MacBook Air’ın tasarımına ait söylentiler 2018 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlamış; Temmuz 2019'daysa cihaz, küçük bir yenilemeyle piyasaya sürülmüştü. Ne yazık ki yeni MacBook Air’ın söylentilerine ilişkin daha iyi bir klavyenin ötesinde herhangi bir bilgi mevcut değil.

Söylentilere göre Apple, Corona virüsü ortaya çıkmadan önce iPhone SE 2'yi tanıtmak için mart ayında bir etkinliği planlıyordu. Yeni ve güncellenmiş MacBook Air'ın da o tarihte görücüye çıkması bekleniyordu. MacBook Air’ın yeni versiyonuna ilişkin gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.