Yeni Mercedes-Benz CLA, CES 2019'da Görücüye Çıkıyor

Tüm otomobil ve teknoloji meraklıların heyecanla beklediği CES 2019 yaklaşırken, markalar ardı ardına kullanıcılarına yapacakları sürprizleri hakkında ufak bilgiler vermeye başladılar. Bunlardan biri de yeni Mercedes-Benz CLA oldu.

CES 2019'un yaklaşması ile birlikte, otomobil severlerin heyecanı da artmaya başladı. Markalar şimdiden kullanıcıları ile buluşturacakları yeni otomobillerinin haberlerini vermeye başladılar bile. Mevcut modellerin yeni versiyonlarının yanı sıra, konsept araçların, yeni teknolojilerin ve bu sene özellikle elektrikli araçların ağırlıkla yer alacağı CES 2019'da, yeni CLA da ilk kez sergilenecek.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, CLA modelinin yeni versiyonunu sergileyeceğini resmi olarak açıkladı. Araç hakkında şu anda çok fazla veri ve görsel bulunmuyor. Fakat şirket, bu otomobil yollara ilk çıktığı andan itibaren kullanıcılarının yakındığı arka baş mesafesinin darlığı konusuna ithafen, bir görsel yayınladı. Firmanın, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak vererek arka baş mesafesi kısmında tasarım anlamında bir iyileştirmeye gittiği tahmin ediliyor.

Markanın belki de en çok ilgi çekmesi beklenen yeniliği ise, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen yeni A serisinde de kullanılan araç içi eğlence sistemi teknolojisi. CLA modelinde de bu sistemin yer alacağı bilgisi, otomobil otoriteleri tarafından neredeyse kesin olarak kabul ediliyor. Yapay zeka teknolojisini kullanan MBUX adı verilen araç asistanı, farklı yerel dilleri anlayarak sorduğunuz sorulara cevap verebilme kapasitesine sahip.

Mercedes-Benz, tüm bu yeniliklerin yanında aylardır tanıtımını yaptığı EQC elektrikli SUV aracını da ilk defa ABD'de tanıtmış olacak. Elektrik motorlarından 402 beygir güç üretecek yeni SUV modeli, henüz yollara çıkan Audi E-Tron'a rakip olacak.