Yeni Mercedes Gelişmiş Farları ile İnsanlarla Konuşacak

Mercedes'in yeni Digital Light teknoljisi Maybach S-Class ,ile sürücüler ile buluşacak. Otomobilin özel olarak geliştirilmiş farları, asfalt üzerine oluşturduğu şekillerle insanlarla konuşmayı başarıyor.

‘Konuşan otomobil’ terimi, akıllara ilk olarak filmlerdeki gibi bir yapay zeka yardımı ile sürücü ve yolcularla iletişim kuran araçları akıllara getirebilir. Teknoloji henüz o seviyeye gelmiş olmasa da Mercedes’in yeni Digital Light teknolojisi de hem sürücü ile hem de yoldaki yayalar ile yeterli iletişimi başarı ile kuruyor.

Aracın ön farlarında bulunan yüksek kaliteli projeksiyonlar, aracın her bir LED farında bulunan 1 milyon piksel ile yollara yoğun bir ışık kümesi gönderir. Bu ışık kümesi ile yol üzerine harfler, kelimeler ve şekiller oluşturulabilir. Oluşturulan bu şekiller gerektiğinde sürücüyü, gerektiğinde de yayaları uyarmak için kullanılacak.

Örnek olarak; Digital Light teknolojisi, sürücü için bir navigasyon ve yol yardımcısı olacak. Yol üzerine oluşturulan sanal şeritler, sürücünün yoldan çıkmasını engellerken, ‘50 metre sonra sola dön’ gibi ifadeler ile görsel bir sanal asistan olarak çalışmış olacak. Digital Light, en etkin şekilde hizmet vermek için araçtaki kamera ve sensörleri de kullanıyor.

Digital Light ile otomobil sürücüyü yayalar, hız sınırları, kör noktalar gibi konularda uyaracak. Fakat teknolojinin ne kadar işlevsel olacağını zamanla görebileceğiz. İzmirde, güneşli bir Ağustos gününde Digital Light teknolojisinin ne kadar kendini gösterebileceği ciddi bir merak konusu. Bununla birlikte teknolojinin özellikler geceleri gerçekleştirilen uzun yol yolculuklarında sürücüye ciddi şekilde yardım edeceği su götürmez bir gerçek. Digital Light teknolojisini ilk olarak Maybach S-Class’da göreceğiz.