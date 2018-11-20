Yeni Model Nintendo Switch 2019’da Çıkabilir

Önümüzdeki yaz sezonunda yeni bir Nintendo Switch piyasaya çıkabilir. Peki bu sadece yeniden şekillendirilmiş bir model mi, yoksa daha gelişmiş özelliklere sahip bir ürün mü, yoksa her ikisi birden mi?

Sony ve Microsoft konsollar için pek çok söylenti çıkıyor, The Wall Street Journal’in Japonya versiyonu ise Nintendo’nun da geri kalmayacağını iddia ediyor. Makaleye göre Nintendo, önümüzdeki yıl çıkaracağı yeni ürününün hazırlıklarına başlamış durumda.

Yeni versiyonda ekranlar daha parlak, daha ince ve daha tasarruflu olacak olsa da muhtemelen büyük bir donanım ilerlemesi görmeyeceğiz, değişiklikler daha ziyade kozmetik olacak. Firma daha önce Switch’in uzun soluklu bir cihaz olmasını planladıklarını açıklamıştı, bu yüzden de donanımlarını eskitmek istemiyorlar.

Nintendo’nun DS ve 3DS için gerçekleştireceği projeler de merak konusu. Şirket daha önce 3DS’lerin hala “başlangıç seviyesi çocuk konsolları” olarak piyasada bir karşılığının olduğunu söylemişti. Bu özelliği pahalı Switch ile karşılamak zor.

Nintendo etrafında dönen söylentilerden birisi de Switch için bir Pro versiyon üretileceği yönünde. Yine de ürünün satışa çıkacağı ülkeler, fiyatlandırması ya da dağıtımı konusunda bir bilgi yok.