Fiber optik geniş bant, daha fazla veri taşımak ve daha verimli bir şekilde veri işlemek için bükülmüş ışık dalgalarını kullanıyor ve mevcut internetten 100 kat daha fazla hız vadediyor.

Bir spiral içine bükülmüş ışığı yerleştiren araştırmacılar, söz konusu yöntemin mevcut interneti 100 kat arttıracağını öne sürüyor. Ayrıca bu yöntemin mevcut telekomünikasyon ağlarına kolayca uygulanabileceğini ve verimliliği önemli ölçüde artırdığını iddia eden araştırmacılar, yavaş internet kullanıcılarını bir hayli sevindirmişe benziyor.

Fiber optik kablolar günümüzde düzenli ve belirli renklerdeki ışıkları içeriyor. Fakat spiralin içinde bükülmüş ışık kullanılarak elde edilen kablolar çok daha fazla veri taşıyabiliyor.

Son teknoloji ürünü fiber optik iletişim, renk spektrumu üzerine veri taşıyarak ışığın gerçek kapasitesinin sadece bir kısmını kullanır. İnsanların göremediği bu ışık dalgalarının salınımı kullanılarak bant genişliğinin daha fazla olması sağlanıyor. Bu yeni yöntem 'Orbital Açısal Momentum' (OAM) veya dönüş seviyesini arttırmak için spiral içine bükülmüş ışık dalgalarını kullanır.

RMIT Üniversitesi'nden Min Gu, “Çift sarmal spiraline bakarsanız, DNA'ya benzediğini görürsünüz. Eğer daha fazla açısal momentum kullanırsanız daha fazla bilgi taşıyabilirsiniz.” diyor. Min Gu ve ekibi, bu ışık bükülmelerini algılayıp mobil uygulama üzerinde gösterebilen bir çip ürettiklerini de belirtti. RMIT Bilim Okulu'ndan Dr Haoran Ren, bükülmüş ışığı okumak için ürettikleri küçük çipin süper hızlı, ultra geniş bantlı iletişimin kilidini açmak için gereken eksik anahtar olduğunu söyledi.

Fiber optik kabloların bu yeni biçiminin hayatımıza ne zaman gireceği henüz belli olmasa da bu gelişmeler bütün internet kullanıcılarını heyecanlandırmışa benziyor.