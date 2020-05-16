Yeni Nesil Ford F-150, Koronavirüse Rağmen Bu Sene Geliyor

Ford yöneticisi, hakkında birçok iddia ortaya konan yeni nesil F-150 hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetici, aracın bu yılın sonunda satışa çıkacağını belirtti. Aracın üretimine ise ekim ayında başlanması bekleniyor.

Ülkemizde de etki gösteren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomobil sektörüne de ağır bir darbe vurdu. Otomobil üreticilerinin bir süre boyunca fabrika kapatmak zorunda kaldığı bu dönemde, araçların üretimlerinde aksaklıklar meydana geldi. Salgından dolayı Ford'un yeni nesil aracı F-150 hakkında da birtakım gecikmeler gündeme geldi ancak Ford yöneticisinden cevap gecikmedi.

Ford'un heyecanla beklenen canavarı yeni nesil F-150 hakkında birçok iddia bulunuyordu. Aracın salgından dolayı uzun süre boyunca gelmeyeceği de bu iddialar arasında en güçlü olanlardan biriydi. Durum bu şekilde olunca da Ford yöneticisi Kelli Felker, konuya açıklık getirmek amacıyla bir gazeteye röportaj verdi. Felker'dan bu aracı bekleyen otomobil tutkunlarına iyi haber geldi.

Felker, koronavirüs salgını nedeniyle aracın üretiminin sarkacağı iddialarına karşılık otomobilin bu yılın sonunda sevenleri ile kavuşacağını bildirdi. Daha önce de ekimde üretimine başlanacağı iddia edilen 2020 F-150, Felker'ın dedikleri de göz önüne alınırsa gerçekten bu tarihlerde üretilebilir. Bu tarihlerde üretilecek olan araç, yıl sonunda da satışa çıkacak.

Ön siparişlerin temmuzda alınması bekleniyor:

Bilindiği üzere, bu tarz araçlar henüz satılmadan önce ön sipariş alıyor. Yeni nesil Ford F-150'nin ön siparişlerinin de temmuz ayının ortalarında alınmaya başlanması bekleniyor. Eğer aracın ön siparişleri gerçekten bu tarihlerde alınacaksa resmi tanıtımın da bu tarihlere yakın olması gerekiyor. Yani önümüzdeki aylarda yeni nesil F-150'nin tanıtımına şahit olabiliriz.

Amerika sınırları içerisinde peynir ekmek gibi satan bu aracın farklı modelleri de önümüzdeki aylarda seriye katılacak. Ford, elektrikli ve hibrit modeller olmak üzere 2 yeni modeli seriye ekleyerek gücüne güç katacak.