Yeni Nesil Google Glass'ın Benchmark Değerleri Ortaya Çıktı

Google'ın en başarısız projelerinden biri olarak adlandırılan Google Glass, yeni nesil versiyonu ile şansını tekrardan deneyecek.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen Google Glass, hem döneminde insanlarda bir gizlilik endişesi oluşturması hem de zayıf teknik özellikleriyle pek de başarılı olamamıştı. Buna cihazın bir de fahiş fiyatı eklenince proje bir süre sonra rafa kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Google'ın Glass projesini daha gelişmiş bir sürümle devam ettireceğinin haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün itibarı ile cihazın Geekbench değerleri ortaya çıktı. Android 8.1 Oreo ile geleceği belirtilen cihazda Snapdragon 710 yonga seti kullanılacak.

3GB RAM ve 8 çekirdek işlemciyle piyasaya çıkması beklenen Google Glass 2'nin fiyatı konusunda hiç ama hiç ümitli olmayın deriz. Cihazın tıpkı orijinal modelde olduğu gibi 1.500 dolar gibi bir fiyatla piyasada olmasını bekliyoruz. Gelecek yılın bir döneminde piyasaya çıkması beklenen Google Glass 2'nin bu fiyatla başarılı olması mümkün olacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz.