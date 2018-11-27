Yeni Nesil iPhone'lar İçin Fortnite'a 60 FPS Desteği Geldi

Apple'ın en yeni ve en pahalı iPhone'ları Fortnite'ı artık 60 FPS oynatabilecek.

Akıcı oynanış ve hızlı tepkiler, Fortnite Battle Royale oyununun başarısındaki en önemli anahtar olarak görünüyor. Artık bu akıcı oyun deneyimi, bazı mobil kullanıcılar için gelmiş durumda.

Epic Games'den Nick Chester'ın attığı bir tweet'e göre iPhone Xs, Xs Max ve XR telefonlarına sahip Fortnite oyuncuları, iOS versiyonunun en son sürümünden itibaren oyunu 60 FPS'de oynama seçeneğine sahipler. Bu özelliğin başka hangi telefonlar için yayınlanacağı bilinmezken muhtemelen yeni çıkan veya çıkacak olan telefonlara 60 FPS desteği gelecek.

Fortnite ayrıca Xbox One ve PlayStation 4 sürümlerinde 60 FPS'de oynanabilirken, oyunun Switch versiyonu 30 FPS destekliyor. Eski telefonların ve Switch'in de 60 FPS desteği alabileceği konuşulurken, Epic Games, oyunu farklı donanıma sahip cihazlar için optimize etmeye devam ettiklerini belirtiyor.