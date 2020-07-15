Audeze, PlayStation 5 ve Xbox Series X başta olmak üzere yeni nesil konsollarda ve PC’lerde oyun oynayanları hedeflediği yeni kulaklığı Penrose’u duyurdu. Kulaklığın her iki konsol için farklı versiyonu bulunuyor.

Son yıllarda en çok gelişme gösteren pazarlardan bir tanesi hiç şüphe yok ki oyuncu ekipmanı pazarı. Hem büyük teknoloji üreticileri hem de görece daha küçük ya da yalnızca bu alana odaklanmış firmalar rekabeti oldukça sıcak tutuyor.

En popüler ekipmanlardan olan kulaklıklar konusunda da ciddi bir rekabet söz konusu. Audeze, oyuncu kulaklıkları pazarının üst seviye ürünleri olan LCD-GX ve Mobius 3D’ye yeni bir ürün eklemenin hazırlığını yapıyor.

Yeni konsollara yeni kulaklık

Firmanın yeni oyuncu kulaklığı Penrose, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkacak olan PlayStation 5 ve Xbox Series X göz önünde bulundurularak geliştirildi. Öyle ki cihazın varyasyonları kullanılacakları konsola göre değişiyor.

Penrose for PS4 adlı varyantı PS5, Windows ve Mac cihazlarda kullanmak mümkün olacak. Penrose X ise Xbox One, Xbox Series X ve Windows bilgisayarlarda kullanılabilecek. Yani konsolunuzun hangisi olduğu kulaklıkların hangisini alacağınızı etkileyecek.

Özellikler anlamında baktığımızda ise Penrose’un 100 mm düzlemsel manyetik sürücülere sahip olduğu göze çarpıyor. Firmanın benzer bir yapıyı Mobius 3 kulaklıklarda da kullanacağı iddia ediliyor olsa da bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kulaklık mikrofonu ise sohbet için yayın kalitesinde sese sahip ve esnek uzatma çubuğuyla geliyor. Böylece mikrofonun yeri kolayca değiştirilebiliyor. Kulaklığın kendi içinde bulunan ses filtresi ise arka plan gürültüsünü 20 desibel azaltabiliyor.

32 metre menzilli kulaklık

Kulaklık bağlantı anlamında 2,4 GHz düşük gecikmeli kablosuz bağlantıya sahip. Bu bağlantı sayesinde cihaz, ana kaynaktan gelen sesi 32 metre mesafeye kadar kalite düşüşü gözlenmeksizin iletebilmeyi başarıyor.

Kulaklıkta ayrıca konsollara bağlantı için USB aparatı, cihaz üstü kontrol kumandası, Bluetooth 5.0 bağlantısı bulunuyor. Aynı anda hem kablosuz hem Bluetooth bağlantıya izin veren cihaz böylece Audeze HQ uygulamasıyla da kontrol edilebiliyor. Cihazın fiyatının ise 299 Pound olacağı belirtiliyor.