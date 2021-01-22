İddialara göre 2021 yılının sonlarına doğru çıkması beklenen MacBook Air dizüstü bilgisayarlar, yeni bir tasarıma sahip olacak. MagSafe güç adaptörünün geri getirilmesi beklenen yeni model, daha ince ve hafif olacak şekilde tanıtılacak.

Bloomberg dergisinde yayınlanan bir habere göre Apple, Macbook Air model dizüstü bilgisayarları için daha ince ve hafif bir tasarım üzerinde çalışıyor. Markanın kendi M1 işlemcisine sahip olacak yeni Macbook Air, 2021 yılının sonlarına doğru satışa çıkacak.

Yayınlanan habere göre Macbook Air, yine 13 inç boyutunda ekrana ve yeni nesil Macbook Pro dizüstü bilgisayarlara da geri getirilmesi beklenen MagSafe güç adaptörüne de sahip olacak.

Yeni nesil, 4.0 USB bağlantısına ve MagSafe güç adaptörüne sahip olacak

Apple, geçtiğimiz sene içerisinde dizüstü bilgisayarlarında kullandıkları işlemcileri, şirketin kendi tasarlamış olduğu M1 işlemcilerle değiştirme kararı almıştı. Yeni işlemcili MacBook Air, fiziksel özelliklerini korurken donanım konusunda farklılık göstererek yüksek performans vadetmeye başladı.

Teknoloji devi, M1 işlemcili modellerin farklı gözükmesini sağlamak için Macbook serisinde tamamen yeniliğe gitmeye karar ve hatta geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Macbook Pro’larda Touch Bar özelliğinin olmayacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Yeni Macbook Air'de ise böyle bir değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Ancak Bloomberg’in yayınladığı habere göre Macbook Air, iki adet USB 4.0 bağlantısına ve MagSafe şarj adaptörüne sahip olacak. Yeni model, aynı zamanda bir önceki nesline göre daha ince ve hafif olacak şekilde tasarlanacak.