Cep telefonundan televizyona, tabletten akıllı saatlere kadar neredeyse el atmadığı hiçbir teknolojik ürün kalmayan Xiaomi, notebook piyasasında da adından söz ettirmekte kararlı.

Daha önce Xiaomi Mi Air ile piyasada kendine iyi bir yer edinen firma, farklı müşteri profillerine hitap edecek şekilde yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Mi Air 12.5'in önceki modellerinden ayrılan en önemli özelliği, Intel Core M3 yerine 7. jenerasyon Intel Core i5 ile gelecek olması.

Daha önce şıklık, sadelik ve mobiliteyi bir arada sunan Xiaomi, bu modelde de bizleri yanıltmayacak gibi görünüyor. İsminden de anlayabileceğimiz üzere 12.5" ince çerçeveli IPS ekranla gelecek olan bilgisayar, FullHD (1920x1080) çözünürlük sunacak. Bilgisayarını sürekli yanında taşıyanlar için Mi Air 12.5'in sadece 1070 gram ağırlığında olacağını da eklemeliyiz.

Cihazda standart olarak 3.5mm kulaklık / hoparlör girişi, USB 3.0 ve USB Type-C ünitesi bulunacak. Mi Air 12.5", tıpkı bir önceki versiyonda olduğu gibi tek varyantla; 4GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile meraklılarını bekliyor.

Xiaomi Mi Air 12.5'in satış fiyatı da açıklandı: Buna göre ürün 3999 yuan (3075 TL) gibi bir fiyatla satılacak. Ürünün Çin'de siparişleri alınmaya başlansa da Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.