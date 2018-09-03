Roma, Gelmiş Geçmiş En Başarılı Netflix Yapımı İlan Edildi

İlk gösterimi Venice Film Festivali'nde gerçekleştirilen 'Roma' isimli yeni Netflix Original yapımı, tüm eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not almayı başardı.

Netflix Original yapımı diziler ve filmler güçlü prodüksiyonun da etkisiyle bildiğiniz gibi oldukça başarılı. Sinemacıların konuyu değerlendiriş şekilleri hayli farklı olduğu için Netflix Original yapımları bu noktada genelde çok da iyi bir itibara sahip değildi ancak Gravity ve Children of Men gibi başarılı filmlerin yönetmeni Alfonso Cuaron'un son filmi Roma ile birlikte işler değişmişe benziyor.

Alfonso Cuaron, son dönemde sinema dünyasında oldukça başarılı bulunan yönetmenler arasında ve bunu Oscar, Akademi ve BAFTA ödülleri ile de kanıtlamış durumda. Fragmanı bile oldukça etkileyici görünen Roma ise belli ki yönetmenin en iyi filmlerinden biri olmaya şimdiden aday. İlk gösterimi Venice Film Festivali'nde gerçekleştirilen yapım, hem öyküsü hem de sinematografisi ile bolca beğeni topladı.

Pek çok eleştirmen ve yönetmenden olumlu yorumlar alan yapım, şimdiye kadar yapılmış en başarılı Netflix Original filmi olarak anılmaya başlandı. 1970'li yılların Meksika'sında geçen filmin senaryosu da Alfonso Cuaron'a ait. 2 saat 14 dakikalık süreye sahip olan film henüz Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunulmadı ancak önümüzdeki ay filmin listeye dahil olması bekleniyor.