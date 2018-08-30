Nvidia, lansman sırasında yeni GeForce RTX grafik kartları için oldukça iddialı konuşmuştu. Sızdırılan grafik testi sonuçları, Nvidia'nın iddialarını destekliyor.

Nvidia’nın yeni GeForce RTX grafik kartları, gerek sahip oldukları özellikler, gerekse fiyatları ile bir hayli ses getirmeyi başardılar. GeForce RTX 2070, RTX 2080 ve RTX 2080Ti modellerinden oluşan yeni seri, Eylül ayında tüketiciler ile buluşana kadar ne yazık ki gerçekten nasıl bir performans sergileyeceğini öğrenemeyeceğiz.

Fakat sızdırılan bazı test sonuçları, grafik kartlarının getireceği performans iyileştirmeleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. 3DMark Time Spy sonuçlarına göre yeni GeForce RTX 2080 grafik kartı, piyasadaki mevcut en güçlü grafik kartı olan GTX 1080Ti’yı performans anlamında bariz bir şekilde geride bırakıyor.

Sızıntı görsele göre yeni RTX 2080, 10030 puan almayı başarırken GTX 1080Ti 9508, GTX 1080 ise 7325 puan alıyor. Ayrıca yapılan ilk grafik testinde RTX 2080 64.53FPS, GTX 1080Ti 61.14FPS, GTX 1080 ise 47.19FPS ortalamaya ulaşıyor. İkinci testte de sıralama değişmiyor ve RTX 2080 58.17FPS, GTX 1080Ti 55.17FPS, GTX 1080 42.44FPS veriyor.

ilginç bir şekilde testler, Nvidia’nın yeni amiral gemisi olan RTX 2080Ti grafik kartını karşılaştırmaya eklemiyor. Ancak yeni RTX 2080 grafik kartının mevcut GTX 1080Ti’dan daha yüksek performans sağlıyor olması oyuncular için oldukça önemli bir gelişme. Tabi iki grafik kartı arasındaki fiyat farkını saymazsak.