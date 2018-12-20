Her geçen gün artan verilerle birlikte veri depolama ihtiyacımız da artıyor. Artan bu ihtiyacı karşılamak zor gibi görünse de Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda veri depolama konusunda yeni bir çağa geçiş yapabiliriz.

Bilim insanları, çok daha küçük alanlara çok daha fazla veri depolayabileceğimiz yeni bir yöntemi ortaya çıkardı. Bu yöntem, veri yazma ve okuma işlemlerinde ışığı kullanan faz değişimli bellek hücrelerini geliştiriyor. Bu sayede daha hızlı ve güç konusunda daha tasarruflu bir bellek sunuluyor.

Optik bellek hücreleri, binary olarak da bildiğimiz şekilde elektrik sinyalleriyle veri depolamaktansa, ışığı kullanarak bilgileri depoluyor.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmanın lideri Harish Bhaskaran “Optik teller, ışıkla kodlanmış verileri evlerimize ve ofislerimize getiriyor ancak bu bilgiler bilgisayar içerisine girdiği zaman elektronik sinyallere dönüşüyor. Işığın hızına dayanan bu veri aktarımını bilgisayarımızın çalıştığı devre kartlarına aktararak hem optik hem de elektronik sinyalleri alabilen hibrit bir çip oluşturabiliriz” açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, depolama alanlarındaki veri yoğunluğunu artırmak için yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem, malzemelerin erimesini ve kristalleşmesini hassas bir şekilde kontrol etmek için iki aşamalı ışık darbesini kullanıyor.

Ekip, bir sonraki adım olarak birden çok bellek hücresini entegre ederek tek tek programlamak istiyor.