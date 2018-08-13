Pokemon Quest Oyunundan Dudak Uçuklatan Hasılat

Pokemon serisinin yeni oyunu olan Pokemon Quest, akıllı telefonlar için ücretsiz indirilebilen sürümü ile ayda 8 milyon hasılat yaparak dudak uçuklattı.

Pokemon Go ile dünyayı kasıp kavuran Pokemonlar, serinin dördüncü oyunu olan Pokemon Quest ile aynı başarıyı yakalıyor. Sensor Tower raporuna göre oyun, ilk haftasında 3 milyon dolardan fazla hasılat yaptı. İlk ayını doldurduğunda ise 8 milyon dolar gelir sağladı. Ücretsiz indirmeye sahip olan bu oyunun dudak uçuklatan geliri, oyun içi satın alımlara dayanıyor.

Pokemon Quest oyunu, serinin diğer oyularına nazaran çok daha renkli grafiklere sahip. Karakterlerin küp şeklinde olması ve temelinde hazine bulmaya dayanması oyunu daha samimi kılıyor. Basit kontrolleri ile her kullanıcının rahatça oynayabileceği oyunda, Pokemon Go gibi artırılmış gerçeklik teknolojisi bulunmuyor.

Oyun gelirlerinin çoğu %66 oranı ile Apple'dan, %34'ü de Andriod'den geliyor. Tahmin edilebileceği gibi 8 milyon dolarlık gelirin en çoğu %34 ile Japonya'dan oldu. %24'lük bir payla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, yine uzak doğu ülkesi olan Güney Kore'de de %12'ye ulaştı. Ancak geri kalan değerlerin kaynakları tam olarak belirtilmiyor.

Nintendo Switch için de piyasaya çıkan ve buradan da sağlam gelir kazandığı düşünülen oyunda, şu an için sadece Android ve iOS gelirleri ortaya çıktı. Yani Pokemon Quest'in Switch gelirleri ile beraber 8 milyon dolardan çok daha fazla kazanç elde ettiği görülüyor.