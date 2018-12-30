Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamaya göre bu sene mobil kullanımı ve abone sayısı daha da artarak 80,6 milyona ulaştı.

Her sene sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve sunulan rapora göre, bu sene mobil aboneli sayısında hızlı bir artış yaşandı. Geçtiğimiz seneye göre %8,5luk bir artış gösteren mobil abone sayısını, 4,5G kullanan abonelerin sayısının hızlı artışı takip ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konu ile ilgili çok hızlı bir büyüme gerçekleştiğini açıklarken, hem kullanıcıların sayısının hem de bu hizmeti sağlamak isteyen kurumların varlığının arttığını dile getirdi. Elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere 794 farklı yetkilendirme daha yapıldığını notlarına ekledi. Bu sene hizmet veren işletmecilerin, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu açıklayan Turhan, bu rakamın önümüzdeki sene artarak devam etmesini beklediklerini belirtti.

Türkiye, aylık ortalama 459 dakikalık mobil görüşme süresiyle yine Avrupa'da lider olurken, 4,5G kullanımı da hızla artan teknoloji kullanımları arasında yer aldı. Firmaların 5G teknolojisi için de büyük yatırımlar yaptığını açıklayan Turhan, önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla, nesnelerin interneti gibi gelişen teknoloji alanlarında da kullanımın hızla artacağını öngördüklerini söyledi.