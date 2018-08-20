Yeni Şafak gazetesi, Albayrak Medya Grubu'nun, ABD'ye tepki olarak yerli yazılıma geçiş sürecini hızlandırdığını duyurdu.

'Albayrak duruşu' başlığıyla yayımlanan haberde, 'Albayrak Grubu, ABD'nin döviz kurları üzerinden Türkiye'yi hedef almasına tepki olarak bütün mecralarında başlattığı kampanyalar ile milli bir duruş sergiledi. Yerli yazılıma geçiş sürecini hızlandıran Albayrak Grubu, çok yakında tüm kurumlarında yerli yazılım Pardus'u kullanmaya başlayacak' ifadeleri kullanıldı.

'Bünyesinde Yeni Şafak, TVNET, Yenişafak.com.tr gibi medya organlarını barındıran Albayrak Grubu, milli sermayenin yanındaki duruşunu bir defa daha ispatladı' sözlerine yer verilen haber, şu şekilde devam etti:

'Yazılım sektöründeki hukuksuzluğa ve ABD şirketlerinin kural tanımaz bir biçimde şirketleri baskı altına almasına karşı harekete geçen Albayrak Grubu, yerli yazılımlara geçiş sürecini hızlandırdı.'