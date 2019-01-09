Samsung'un giyilebilir akıllı saat serisi Gear'ın yeni Sport üyesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Samsung Gear serisi tanıtıldığından beri kullanıcılar arasında en sevilen akıllı saatler arasında yerini aldı. Gear akıllı saat serisi içerisinde hem gündelik kullanıma uygun hem spora uygun hem de oldukça resmi modellerin bulunması, Samsung'un bu bağlamda her segmentten kullanıcıya erişmesine ön ayak oldu.

Samsung'un geçen sene piyasaya sürdüğü Gear Sport akıllı saat modeli her ne kadar yuvarlak gibi görünse de gerçek anlamda köşelere sahipti. Gear Sport'un yeni modelinin ortaya çıkan görüntülerine göre Samsung, akıllı saatini tamamen yuvarlak ve çerçevesiz bir şekilde tasarlayarak cihaza daha hoş bir görünüm kazandırmış.

Ekranının büyüklüğünün 1.2 inç olacağı söylenen Gear Sport'un kadranının dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Samsung'un klasikleşmiş kadran hareketini bu akıllı saatine de ekleyeceği tahmin ediliyor. "Pulse" (Nabız) kod adı verilen akıllı saatin siyah, gümüş, yeşil ve pembe-altın renklerine sahip olacağı ve 27 Şubat'ta gerçekleşecek MWC'den (Mobil Dünya Kongresi'nden) birkaç gün sonra tanıtılacağı düşünülüyor.