Yeni Spider-Man'i, Tarihin En İyi Oyunlarından Yapan 5 Şey

Sony, üzerine düşeni yaparak sadece PlayStation 4 için piyasaya süreceği Spider-Man çıtayı arşa çıkardı. Öyle ki ilk incelemelerle oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki Spider-Man’i bu kadar kaliteli bir oyun kılan özellikleri neler?

Bu yıl oyun dünyasının altını üstüne getiren çok sayıda yapım gördük. God of War, Horizon Zero Dawn gibi bazı özel PlayStation yapımları, milyonlarca yeni Sony müşterisi demekti. Bugün satışa çıkan Spider-Man ise oyun tarihinde tertemiz bir sayfa açıyor. Oyunu oynayanlar, diğer oyunlara dönüş yapmak istemiyorlar.

15 saati bulan Hollywood filmi tadında hikayesi, çevresel etkileşimi, açık dünyası, karakter, çeşitliliği, Örümcek Adam’ın güçlerini oyuncuya hissettirmesi gibi pek çok avantajı var. Gelin yine milyonların PlayStation 4 almasına sebep olacak bu oyuna 5 maddeyle yakından bakalım:

1. Açık dünyada dolaşmak, diğer tüm oyunlardan daha doyurucu bir his veriyor:

Açık dünya haritasına sahip, oradan oraya gidebileceğiniz bir oyunu tasarlamak zor iş. Sony, yılların verdiği birikimle Spider-Man’de inanılmaz büyük bir New York haritası sunuyor. Bu dünyada her detay öylesine güzel yerleştirilmiş ki, dolaşırken bir anınız bile zevksiz geçmiyor. Ayrıca karakterin estetik hareketleri, güçlerini kullanırken çevresel etmenlerle etkileşimi çok iyi dizayn edilmiş durumda. Aşağıdaki videoda ne demek istediğimizi tam olarak görebilirsiniz:

Ayrıca Örümcek Adam ile şehrin metro sistemini de kullanabiliyorsunuz.

2. Yeni Spider-Man, oyuncuların zamanını değerli görüyor:

Olmadık bir yerdeyken işiniz çıktı ve oyunu bırakmak zorundasınız. Bu sırada hatırı sayılır bir ilerlemeyi kaybetme riskiniz var. Yeni Spider-Man’de ise durum böyle değil. İstediğiniz an, istediğiniz yerde oyunu kaydetme şansına sahipsiniz. Üstelik kaydetme süreleri de oldukça hızlı ilerliyor. Menüler son derece anlaşılır dizayn edilmiş durumda.

3. Karakter kostümlerinin her birisi kendisine has özelliklerle geliyor:

Spider-Man’deki kostümler sadece birer makyajdan ibaret değil. Oyun içerisinde Marvel Sinematik Evreni’nde kullanılan son kostümleri, özellikle oldukça sevilen örümcek gizli bacaklarına sahip Iron Spider kostümünü bulabilirsiniz. Bu kostümlerin her birinde özel güçler, bazı kabiliyetleri geliştiren materyaller var. Bölüm sonlarında kilidi açılan her kostüm, bir öncekinden daha iyi. Insomniac Games, ilerleyen tarihlerde yaptığı güncellemelerle yeni kostümler de sunacak.

4. Özel güçler demişken, oyunda hiç durmaksızın gelişen bir karakteri oynayacaksınız:

Oyun tarzınızı kendinize özel şekilde geliştirebilirsiniz. Bu durum, kişiselleştirilebilir bir oynanış tarzına sahip olan Spider-Man’de oldukça kolay. Siz oynadıkça oyun size göre şekil alıyor, dilediğiniz güçleri ve özellikleri aktif ediyorsunuz. Sezgisel bir oyun olduğu için karmaşık komboları her seferinde hatırlamak zorunda değilsiniz, bu da size biraz doğaçlama yapma imkanı sunuyor.

5. Hikayesi adeta bir sinema filmi gibi, ancak 15 saat sürüyor:

İyi hikayeye sahip bir oyun bulmak çok güç. Bir süper kahraman oyunundan adam dövmek, suçluları yakalamak gibi şeyleri zaten bekleriz. Spider-Man ise oldukça dramatik bir senaryoya sahip. Oyuncular bu sayede bir sinema filmi izlerken, aynı zamanda onu yaşayabiliyorlar.

Peter Parker olarak işinize ve dostlarınıza ayırdığınız vakit yüzünden kendinize vakit ayıramıyorsunuz, ev kiranızı ödeyemiyor, bir yerlere sürekli geç kalıyorsunuz. Bazen olur olmadık yerlerde tuhaf şekilde ortamı terk ediyor, bu zamana kadar izlediğiniz filmleri yaşıyorsunuz.

Her karakterin ayrı bir yazar tarafından kaleme alınmış gibi kendi motivasyonları var. Kimse mükemmel değil, kötüler bile bazen tam olarak kötü değiller.