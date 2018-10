Yeni Star Wars Dizisi The Mandalorian'a İlk Bakış

Lucasfilm, yeni serinin yönetmenlerini açıkladı. Listede Thor: Ragnarok ve What Do We Do In The Shadows filmleri ile de tanınan Taika Waititi de var.

Lucasfilm, Star Wars evreninde geçen aksiyon dizisi The Mandalorian'dan ilk görüntüyle birlikte serinin hayat bulmasını sağlayan etkileyici yönetmenlerinin listesini de yayınladı. The Mandalorian, Yeni Cumhuriyet'in otoritesinin ulaşamadığı dış uzayda yaşayan yalnız bir silahşörün hikayesinin anlatıldığı, Demir Adam serisinde Happy karakteri olarak tanıdığımız Jon Favreau'nun yapımcılığını üstlendiği bir seri olacak. Bu silahşörün üstünde, efsanevi paralı asker ve kelle avcısı Boba Fett'in giydiği ikonik zırhın bir benzeri bulunacak. Görsele ek olarak, Lucasfilm serinin beş bölüm yönetmenini açıkladı. Ekipte Deborah Chow (Jessica Jones, Mr. Robot, Reign), Rick Famuyiwa (Dope, Confirmation), Jurassic World'de oynamış olan ve pek çok kısa filmde sahne arkasında emeği geçen Bryce Dallas Howard ve Taika Waititi (Thor: Ragnarok, What Do We Do In The Shadows) yer alıyor. Serinin ilk bölümünü ise Star Wars: Klon Savaşları ve Rebels ile bilinen Dave Filoni çekecek. Serinin yapımcılıklarını Jon Favereau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy ve Colin Wilson üstlenirken, yardımcı uygulamalı yapımcı olarak Karen Gilchrist görev alacak. İLGİLİ HABER Disney, Yeni Star Wars Dizisi İçin 100 Milyon Doları Gözden Çıkardı Lucasfilm, bu yılın başlarında yapımcı koltuğunda John Favreau'nun olacağı, yeni ve orijinal bir Star Wars serisi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. The Mandalorian 2019 sonunda yayına başlayacak olan Disney Yayın Servisi üzerinden yayınlanacak.

