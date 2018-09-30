Yeni Surface Modellerinde USB-C Portu Bulunmayabilir

Microsoft, 2 Ekim Salı günü New York'ta Surface donanım etkinliğini gerçekleştirecek. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise şirketin Surface Laptop 2'yi ve Surface Pro 6'yı tanıtacağını söylüyor.

Uzun bir zamandır Microsoft'un Surface markası adı altında sattığı ürünleri yenilemesini bekleniyordu. Daha önceki modellerde herhangi bir USB-C portu kullanmayan şirketin, bu seneki revizyon ile yeni teknolojiye ayak uyduracağını düşünülüyordu.

Ancak Alman teknoloji sitesi WinFuture'ın söylemlerine göre ne Surface Laptop 2 ne de Surface Pro 6, USB-C bağlantısına sahip olmayacak. Aksine uzun süredir kullanıp belki de gereğinden fazla bağlı kaldığı mini DP / Thunderbolt 2 girişine yer verecek. Eğer raporlar doğruysa -ki bunlar daha önceki sızıntılarla uyuşuyor- bu Microsoft tarafından gerçekleştirilmiş tuhaf bir hamle olacak. Oysa yazılım devi Surface Book 2 ve Surface Go cihazlarıyla USB-C'yi kullanmaya başlamıştı.

WinFuture ayrıca yeni Surface Laptop 2'nin temel modelinin 8GB RAM, Intel Core i5 işlemci ve 128 GB SSD depolama alanı ile geleceğini iddia ediyor. Bir önceki baz model ise sadece 4 GB RAM ile gelmişti. Fakat maalesef Surface Pro 6'nın baz modeli 4 GB RAM ve Intel Core m3 ile çalışacak.

Microsoft'un iki cihaz için de siyah renk seçeneği sunacağı tahmin edilirken WinFuture bunun sadece üst seviye modellerde seçilebileceğini söylüyor. Tanıtım tamamlandığında resmi özellikleri ve haberleri sizlerle paylaşacağız.