Derse kaç kişinin katıldığını ya da evde verdiğiniz partide kaç kişinin olduğunu merak ediyorsanız Wi-Fi bunları sayabilir.

Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar tarafından oluşturulan sistem, tek bir modem olan bir odadaki sinyal zayıflıklarıyla kişi sayısını hesaplıyor.

Süreç şu şekilde işliyor:

Vericinin yolladığı sinyaller alıcılar tarafından hesaplanıyor. Sadece bu sinyallerin hesaplamalarıyla alıcılar bir odada kaç kişinin olduğunu gerçek sonuca çok yakın şekilde hesaplıyor. Bu da bir tuşla yüksek doğrulukta sayımlar yapmanız anlamına geliyor. Şu an için sistem 20 kişiye kadar sayım yapabiliyor.

Sistem sinyal güçlerinin seviyelerini ölçen bir matematik modeli kullanıyor. Araştırmalarda görüldü ki yalnızca bir adet Wi-Fi bulunan odalardaki sayımlarda hata payı iki ya da daha az kişiyle sınırlı oluyor.

İnsan vücutları ve nesneler, Wi-Fi sinyallerini emen objelerdir. Bu sistem sayesinde ayrık nesneler artık sayılabiliyor ancak maalesef bir koordinat düzlemine yerleştirilemiyor. Ancak daha ileride bu sistem çok işe yarayacağa benziyor.