Yeni Vivo V15 Pro modeli hem tasarım hem de teknik özellikleriyle birçok amiral gemisinin önüne geçecek gibi görünüyor.

Vivo’nun 2019 akıllı telefon modelleri arasında yer alacak yeni V15 Pro, birçok açıdan ilklerle ve yenilikçi yaklaşımlarla kullanıcılara ulaşmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda birçok açıdan öne çıkan detayları, kullanıcıların tercih yapmasında önemli bir rol oynayacak. Nitekim açılıp kapanabilir ekranından yeni nesil parmak izi okuyucu sensör özelliğine kadar öne çıkan 5 önemli detay bulunuyor.

Açılıp kapanabilir yüksek çözünürlüklü ön kamera

Vivo V15 Pro, hem farklı açılıp kapanabilir yapıdaki mekanik ön kamera modülü hem de yüksek çözünürlüklü sensörü ile öne çıkıyor. Açıklanan bilgilere göre ön kamera çözünürlüğü, 32 MP değerinde olacak.

Böylece birçok amiral gemisi modelinden ayrışan bir özellik sunuyor olacak.

48 MP çözünürlüğe kadar uzanan 3 arka kamera

Vivo V15 Pro’nun kamera yetenekleri, sadece ön kamera ile sınırlı kalmayacak. Yine açıklanan bilgilere göre 3 arka kamera seti kendini gösterecek.

Öncelikli sensör çözünürlüğü ise 48 MP değerinde olacak. Geniş açılı sensörün 8 MP, telefoto sensörün de 5 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Orta seviyede Snapdragon 675 mobil yonga seti taşıyan ilk modellerden

Hem tasarımı hem de kamera özellikleri ile amiral gemisi bir akıllı telefon izlenimi bırakıyor olsa da bu izlenim işlemci noktasında kayboluyor.

Buna karşın performans konusunda da beklentileri karşılamak için Qualcomm’un yeni Snapdragon 675 yonga setini taşıyan ilk modellerden olma unvanını alacak.

11 nm üretim teknolojisinin ürünü olan Snapdragon 675 yonga setine 6 GB'lık bir RAM desteği sunacak. Ayrıca Snapdragon 675’in yapay zeka destekli işlemlere de katkı sağlayacak yapıda olduğunun altını çizmek gerekiyor.

6,39 inç ekran boyutu ve yeni 5. nesil ekrandan parmak izi okuma sensörü

Ön kamerayı açılıp kapanabilir mekanik modül haline getiren Vivo, 6,39 inç büyüklüğünde ve “Ultra FullView” olarak ifade edilen bir ekran sunuyor.

Bununla birlikte 5. nesil ekran üzerinden parmak izi okuyucu sensörü de barındıracak Vivo V15 Pro, sektördeki öncü modeller arasında kendine yer buluyor olacak.

Söz konusu bu yeni parmak izi okuyucu sensör, tahmin edilebileceği gibi kendinden önceki nesillere kıyasla çok daha hızlı ve çok daha yüksek doğruluk oranında tarama işlemi yapabiliyor.

Ekran teknolojisi tarafında Super AMOLED tercih edilirken çözünürlük noktasında 2340x1080 kendini gösteriyor.

3700 mAh dahili batarya ve “Dual-Engine” isimli hızlı şarj teknolojisi

Son olarak Vivo V15 Pro’nun enerji kaynağı 3.700 mAh kapasitesindeki dahili batarya olacak. Boyutları dikkate alındığında yeterli olarak tanımlanabilecek dahili batarya için “Dual-Engine” olarak isimlendirilen yeni hızlı şarj teknolojisi kullanılacak.

Hem kamerası hem de teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine toplayacak Vivo V15 Pro, 20 Şubat 2019 tarihinde resmi olarak satışa çıkması beklenen modellerden oluyor. Şu an için ne yazık ki fiyatı ile ilgili bir bilgi mevcut değil.