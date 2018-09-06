Sıradan bir spor arabadan taşımasını beklediğini kişi sayısı oldukça düşüktür, ancak bu durum Tesla’ın geçtiğimiz günlerde Grand Basel otomobil fuarında sergilediği yeni Roadster modeli için geçerli değil. Araçta 4 arka koltukla birlikte toplam 6 koltuk var.

Tesla’nın mevcut rakiplerine göre çok çok ucuz, kendi araçlarına göre en pahalı otomobil serisi Roadster, önümüzdeki dönemde 3. üyesine kavuşacak. Serinin ilk otomobili, Musk’ın bizzat sahip olduğu araç geçtiğimiz Şubat ayında Mars yörüngesine fırlatılmıştı. Aynı dönemde Roadster 2.0 için ön siparişler alınmış, araç satışa çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Grand Basel otomobil fuarına katılan Tesla, Haziran ayındaki hissedarlar toplantısında binasının giriş kapısına koyduğu yeni Roadster 3.0 modelini sergiledi. Haliyle araç hakkında heyecan verici yeni detaylara kavuştuk.

Prototip bir araç olduğu için görüntülerde koltuk diziliminin nasıl olduğu pek anlaşılmıyor. Yine de Roadster’in iç hacmi hakkında fikir veriyor:

Elon Musk, aracın sergilendiği sırada eş zamanlı olarak bazı detayları da sundu. 0’dan 100’e 1.9 saniyede çıkabilen elektrikli otomobil, dolu bir batarya ile maksimum 1000 kilometre menzil vadediyor. Diğer Tesla araçlarından alışık olduğumuz özellik olan bataryaların 1 saate kalmadan dolmasıyla birlikte bu araç, gerçekten de otomotivdeki spor anlayışın seyrini değiştirecektir.

Görüntülerdeki iç hacmin ise farklı bir anlamı var. Musk’ın sunduğu detaylara göre araç, 4 arka koltukla birlikte toplam 6 koltuğa sahip olacak. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu araç bir spor otomobil.

Araç bir pick-up’ı andıran boşluklara sahip. Ayrıca araçla birlikte “SpaceX paketi” de sunmaya hazırlanıyorlar. Bu pakette hava pompaları ve arkadaki hacimden yararlanan soğuk hava iticileri bulunacak.

SpaceX paketini satın alanlar, arkadaki 4 koltuğun ikisinden feragat etmek durumunda kalacaklar. Yine da daha fazla performans isteyen, çağın en hızlı elektrikli spor arabasını arzulayan kişiler için toplamda 4 koltuk da yeterli olsa gerek.

Tesla Roadster 3.0, 2020 yılında satışa çıkacak. Roadster 2.0’ın 50 bin dolarlık sipariş bedeliyle toplamda 200 bin dolara satıldığını ayrıca belirtmek gerek. Performans açısından muadili olan Bugatti Chiron’un fiyatı 2 milyon dolara yakın.