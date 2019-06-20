Yeni Volkswagen Passat, Son Teknoloji Donanımlarla Geliyor

Volkswagen'in segmentinde lider otomobili Passat, 2019'un üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre son 14 yıldır ülkemizde kendi segmentinin lideri olan Volkswagen Passat, daha modern teknolojileri barındıran sürümüyle kullanıcılara sunulacak. Şirket, kullanıcılarına yeni araçlarında daha şık bir dış tasarım, verimli motorlar, yenilikçi konfor ve güvenlik sistemleri vadediyor.

Ülkemizde bu senenin üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni Passat’ta 1,5 lt TSI benzinli, 1,6 lt TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motorlar ve üç farklı donanım seviyesi bulunacak. Kapasitif direksiyon ve Travel Assist gibi yardımcı özelliklere sahip olacak olan araç, saatte 0 ile 210 km hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı da sağlayacak. Yeni Passat’ta standart olarak sunulacak özellikler arasında LED farlar, dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi de bulunuyor.

Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, yeni Passat’ın Türkiye’de 2019’un üçüncü çeyreğinde satışa sunulacağını vurguladı ve “Passat, 14 senedir bulunduğu D segmentinin lideri konumunda. Markanın amiral gemisi Passat; her nesliyle, her ürün geliştirmesiyle bulunduğu segmentin standartlarını yeniden şekillendiriyor. Yeni Passat; iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı ve prestijinin yanı sıra Volkswagen’in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak da öne çıkıyor” dedi.

Şirket, IQ.DRIVE çatısı altında kısmi otonom sürüş deneyiminin önünü açan teknolojileri bir araya topluyor. Ayrıca Travel Assist ile birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş olan en gelişmiş sürümünü kullanıcılarına sunuyor.

Araçta yer alacak olan diğer özellikler arasında gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT – LED matrix farlar, 11,7 inç boyutundaki dijital gösterge paneli, 700 W değerinde ses sitemi bulunuyor. Araçlarında farklı renkler arayanlar için yeni Passat yarış mavisi, cam yeşili ve deniz kabuğu beji renk seçenekleri de sunuyor.

Aracın Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Bu üç donanım seviyesinde de ortak olarak bulunan özellikler arasında ise geliştirilmiş elektromanyetik fren takviyesi bulunuyor.