Yeni Windows 10 Güncellemesi Bilgisayarınızı Çökertebilir

Windows 10, yakında dev Ekim 2018 güncelleştirmesini alacak, depolama alanlarımız balon gibi şişecek. Eğer hafıza biriminizde yeterli alan yoksa, bilgisayarınız güncelleme esnasında kullanım dışı kalabilir. Bu durumdan nasıl kurtulacağınızı açıklıyoruz.

Microsoft, dünyanın en çok kullanılan bilgisayar işletim sistemi Windows 10'u son birkaç yıldır düzenli olarak geliştiriyor. Bahar aylarında yayınlanan yüksek boyutlu güncellemeler ise işletim sisteminizin bel kemiği konumunda. Güncelleştirmeleri yüklemek zorunda olmasanız da, eğer yüklemezseniz bazı kararsızlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Eylül ayının son haftasına girmişken Microsoft, Ekim ayı güncelleştirmesini de dağıtmaya başladı. 10 Ekim'de küresel olarak yayınlanacak olan bu dev güncelleme, her yıl iki kez gelen temel geliştirme güncellemelerinden olacak. Kurulumu için haliyle uzun zaman gerekecek ve sizden şöyle bir önemli talebi olacak: Hafıza.

Microsoft, dikkatsiz kullanıcıların PC'lerinde güncelleme esnasında ciddi sorunlar yaşanabileceklerini söylüyor. Bunun en büyük nedeni ise özellikle merkezi depolama birimindeki boş hafızanın az olması. Geçtiğimiz büyük güncelleme döneminde 32-bitlik sistemlerde 16 GB, 64-bitlik sistemlerde de 20 GB boş alana ihtiyaç duyuluyordu. Microsoft Ekim güncellemesinin boyutunu net olarak açıklamadı, yine de önlem almakta fayda var.

Güncelleme yüklenirken Windows 10 hafıza biriminizde ne kadar boş alan kaldığını sorgulamıyor. Sanıyoruz ki Microsoft, kullanıcılarını önceden uyarmak ya da hafıza uyarısı verecek ek bir ön güncelleme sunma yerine, herkesin kendisine güvenmesi gerektiğini savunuyor. Diğer ihtimal ise harici depolama birimleri almaya zorlamak olabilir. Zira güncelleme esnasında hafızanızda yer yoksa işlem yarıda kesiliyor, bilgisayarınızı sıfırlamak zorunda kalabiliyorsunuz.

Peki bu vahim durumdan kurtulmak için ne yapmak gerek?

Geri dönüşüm kutunuzu boşaltmak, geçiçi indirme dosyalarınızı silmek gibi yöntemler zaten hafızada yer açmak için sürekli başvurduğumuz yöntemlerdir. Bundan daha etkili bir temizlik istiyor, verilerinizi ellerinizle seçmek için pratik bir yol arıyorsanız Windows size yardımcı oluyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Ayarlar 'a gidin,

'a gidin, Sistem 'e tıklayın,

'e tıklayın, Sol menüdeki Depolama seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Sağ tarafta bilgisayarınızın depolama birimleri görüntülenecek,

Bu alandan “Bu bilgisayar (C:)” yazılı diske tıklayın. (Duruma göre C harfi değişebilir, tıklamanız gereken bölümde “Bu bilgisayar” yazmalıdır.)

yazılı diske tıklayın. (Duruma göre C harfi değişebilir, tıklamanız gereken bölümde “Bu bilgisayar” yazmalıdır.) Bu aşamada bilgisayarınızda hangi türden ne kadar dosya olduğu hesaplanacak, biraz bekleyin.

Açılan menüde hangi türden ne kadar dosyanın diskinizde ne kadar yer kapladığını göreceksiniz.

Menüden Geçici Dosyalar seçeneğine tıklayın. Bu işlem bir tarama daha yapacak ve dosya boyutunu görene kadar bekleyin.

seçeneğine tıklayın. Bu işlem bir tarama daha yapacak ve dosya boyutunu görene kadar bekleyin. Alt tarafta hangi geçici dosyaların ne kadar alan kapladıklarını göreceksiniz.

Bu alandaki dosyaların hepsini onaylayabilirsiniz. Zira sistemin ana dosyası değiller, silinmek için oradalar.

Seçimleri yaptıktan sonra listenin üzerinde yer alan “Dosyaları silin” seçeneğine tıklayın.

Eğer hala ekstra hafızaya ihtiyacınız varsa, bir önceki menüden kullanmadığınız programları ve oyunları silebilir, ek alan açabilirsiniz. Fotoğraflar ve müzik dosyalarınızı farklı bir harici depolama birimine (USB, harici HDD ya da SSD gibi) kopyalayıp, bilgisayarınızdan silebilirsiniz.

Yapmanız gereken işlemler bu kadar. Güncelleme gelmeden önce mutlaka hafızanızı temizleyin ki ciddi sorunlarla karşılaşmayın.