Kadınların Başrol Olduğu Filmler Daha Çok Kazandırıyor

Filmlerinden en çok geliri elde etmek isteyen film yapımcıları, 2014-2017 yılları arasında çıkan ve en çok gişe yapan 350 filmi inceleyen araştırmaya biraz bakmak isteyebilirler. Çünkü araştırma, kadınların başrol olduğu filmlerin daha çok para kazandırdığını ortaya koyuyor.

Şu ana kadar çıkan filmlerin birçoğunda başrol olarak erkekleri izledik. Son zamanlarda ise kadınların ana karakter olduğu filmler daha ilgi çekici olmaya başladı. Bu konu hakkında yapılan bir araştırma da, kadınların başrol olduğu filmlerin gişede daha fazla kazandırdığını ortaya çıkarıyor.

Örneğin Gal Gadot'u başrol olarak izlediğimiz Wonder Woman filmi, uluslararası gişede 821 milyon dolar gelir elde etmiş ve hemen arkasından da ikinci film Wonder Woman 1984 duyurulmuştu.

Time's Up hareketinin bir parçası olarak yapılan bu araştırma, Creative Artists Agency ve bir teknoloji şirketi olan Shift7 tarafından yönetildi. Çalışmada 10 milyon dolar altı, 10-30 milyon dolar arası, 30-50 milyon dolar arası, 50-100 milyon dolar arası ve 100 milyon dolar üstü bütçeli filmler incelendi. Ortaya çıkan sonuçta, kadınların önde olduğu filmlerin erkeklerin önde olduğu filmleri geçtiği ve bunu her kategoride başardı ortaya çıktı.

100 milyon dolar ve üstü bütçeli ve kadınların önde olduğu filmler ortalama olarak 586 milyon dolar gelir getirirken, aynı bütçede erkeklerin önde olduğu filmlerde bu sayı 514 milyon dolar olarak zikredildi. Sony Pictures'ın eski başkanı olan Amy Pascal, konu hakkında "Hollywood'da filmlerin nasıl olacağına karar veren kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.